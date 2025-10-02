【ファミマ】「アサヒスーパードライ」を2本買うと「ファミから」が1個無料でもらえるキャンペーン - 10月13日まで
ファミリーマートは9月30日、対象の「アサヒスーパードライ」各種いずれか2本を同時に買うと、「ファミから(醤油または塩)」が1個もらえるキャンペーンを開始した。
「アサヒスーパードライ」を2本買うと「ファミから(醤油または塩)」が1個もらえる
原材料価格の高騰を受けて、さまざまな商品やサービスの値上げが続いている。このような状況下で少しでもおトクに買い物してもらえるよう、同社ではさまざまなキャンペーンを実施している。
今回のキャンペーンでは、対象のアサヒスーパードライをいずれか2本買うと、ビールとの相性のよいファミから(醤油または塩)が1個もらえる無料引換券が発券される。無料引換券はレシートに印字される。発券期間は9月30日〜10月13日、引換期間は9月30日〜10月20日までとなる。
対象商品は以下の通り。
対象商品
「アサヒスーパードライ」を2本買うと「ファミから(醤油または塩)」が1個もらえる
原材料価格の高騰を受けて、さまざまな商品やサービスの値上げが続いている。このような状況下で少しでもおトクに買い物してもらえるよう、同社ではさまざまなキャンペーンを実施している。
今回のキャンペーンでは、対象のアサヒスーパードライをいずれか2本買うと、ビールとの相性のよいファミから(醤油または塩)が1個もらえる無料引換券が発券される。無料引換券はレシートに印字される。発券期間は9月30日〜10月13日、引換期間は9月30日〜10月20日までとなる。
対象商品は以下の通り。
対象商品