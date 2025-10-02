「大谷が小さく見える！」大谷翔平、2m超え日本人バスケ選手とツーショットに驚きの声「二人共デカッ」
ロサンゼルス・ドジャースの公式Instagramは10月2日に投稿を更新。高身長イケメンのツーショットを披露しました。
【写真】日本を代表するスポーツ選手のツーショット
コメントでは、「八村選手の隣だと大谷選手も少し小さく感じますね」「この2人本当に絵になる」「大谷さんより大きい人初めて見た」「素晴らしい共演 日本の２大スター素敵過ぎる」「やっぱり八村塁くんって大きいんだ！？と改めて認知」「大谷が小さく見える！」「日本の宝が世界で大活躍 素敵な二人!!」「日本の誇り」「二人共デカッ」と、驚きと称賛の声が多数上がりました。
(文:橋酒 瑛麗瑠)
「この2人本当に絵になる」「ルイとショー」と英語でつづり、写真を1枚載せている同アカウント。大谷翔平選手とロサンゼルス・レイカーズの八村塁選手のツーショットを1枚載せています。八村選手はプロバスケットボール選手ということもあり、大谷選手よりも身長が高いよう。八村選手は2メートル3センチ、大谷選手は193センチのため約7センチの身長差です。
山本由伸選手が先発本記事執筆時点でドジャースはポストシーズン2戦目に臨んでいます。山本由伸選手が先発を務め、ライトのエラーから1回に2失点。しかしまだ試合は始まったばかり。大谷選手のホームランを期待したいですね。
