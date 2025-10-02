カリカリッ食感のひとくちサイズのかりんとう「無限カリリ(キャラメルかりんとう)」関東のファミマで限定発売
ukkaは9月30日、「無限カリリ(キャラメルかりんとう)」(218円)をファミリーマート限定(関東一部店舗)で発売した。
本商品は、「カリカリッ」とした食感が特徴のひとくちサイズのキャラメルかりんとう。ついつい食べ続けてしまう心地よい「無限食感」を目指して誕生した、無限食感スナックシリーズの第1弾商品となる。
かりんとうの持つ"噛みごたえ"に着目し、より噛み心地の良いカリッと食感へとアップデート。"無限"をキーワードに、食べ進めやすいサイズ感とやみつきになる風味にもこだわっている。独自の生地配合と釜揚げ製法により軽やかなカリッとした食感を実現。キャラメル蜜と焦がしキャラメルパウダーで、香ばしいキャラメル風味に仕上げた。
