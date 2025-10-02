ZB1、ワールドツアー前に嬉しいプレゼント！ファンソング『I Know U Know』ライブクリップ公開

ボーイズグループZEROBASEONEが2025年のワールドツアーを翌日に控え、ファンソングのライブクリップを電撃公開した。

【写真】ジャン・ハオ、大人の色気漂うスーツ姿

本日（10月2日）、ZEROBASEONEは公式YouTubeチャンネルを通じて、1stフルアルバム『NEVER SAY NEVER』の収録曲『I Know U Know』のライブクリップを公開した。

トップクラスの作曲家KENZIEが手掛けた同曲は、ZEROBASEONEがZEROSE（ZEROBASEONEのファンネーム）に言葉で伝えきれない気持ちを手紙のように表現したファンソングだ。

長い間ともにいてくれたZEROSEに向けたメンバーたちの気持ちをそのまま盛り込んでいる。柔らかいエレクトリックピアノとベースラインが繊細なサウンドスケープを完成したなか、9人のメンバーの繊細でありながらも深みのあるボーカルパフォーマンスが印象的だ。

（写真＝WAKEONE）ZEROBASEONE

ライブクリップには、温かい雰囲気のなかでZEROBASEONEが『I Know U Know』を歌唱する姿が盛り込まれた。

ZEROBASEONEはパワフルなパフォーマンスを越え、ポップの要素が加味されたR＆Bバラードまで、完璧に歌い上げ、音楽の幅広さを見せた。動画の最後には、「ZEROSE愛してる」「これからも愛だけあげる」「ZEROSEの力になれたら嬉しい」など、各メンバーの本心が込められた手紙も一部公開され、ファンへの深い愛情を感じさせた。

なお、ZEROBASEONEは来る10月3〜5日、韓国・ソウル公演を皮切りにワールドツアー「2025 ZEROBASEONE WORLD TOUR ‘HERE＆NOW’」に突入する予定だ。

◇ZEROBASEONE（ZB1）とは？

Kep1erを生み出したMnet『Girls Planet 999：少女祭典』の男性版オーディション番組『BOYS PLANET』で選ばれた韓国出身6人、中国出身2人、カナダ出身1人で結成された9人組ボーイズグループ。グループ名の「ZB1＝ZEROBASEONE」には、0から1へ向かう自由な旅、そして輝く始まりという意味が込められている。2023年7月10日、1stミニアルバム『YOUTH IN THE SHADE』をリリースしてデビュー。2024年3月には『ゆらゆら -運命の花-』で正式に日本デビューした。活動期間は2年6カ月を予定。