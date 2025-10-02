あの「異様な空気」を繰り返すな 80年前に被爆した中学生が見た 日本の、メディアの、教室の、「当たり前」
長崎で被爆し、家族を失った96歳の男性が熊本市で暮らしています。あの時、日本に流れていた「空気」とは何だったのか。今を生きる私たちに問いかけます。
郡家徳郎さん「この戦争は負けるよと言った友達が1人いた。みんなが『非国民だ』といっていじめた」
戦時中の記憶を語る郡家徳郎さん、96歳。社会全体が戦争に染まっていった中学生時代の「空気感」について口を開きました。
担任教師が、教室で郡家さんたちに「軍人になれ」と呼びかけた時のことです。
郡家さん「ある時、担任が目をつぶらせて人の顔見ないようにさせて『とにかく今の状態では軍人が必要だから、手を挙げろ』って言って」
郡家さん「中には進んで志願する人もいたけども。なかなかいないから半分強制的に」
郡家さんは周囲の空気に流され一度は手を挙げましたが、最後には断りました。
郡家さん「とにかく国を挙げての戦争だった。そういう空気が今の人には分からない。当時は新聞だってラジオだって『戦争戦争』の状態で、それがもう当たり前になっているから」
やがて学徒動員が本格化。授業の代わりに、郡家さん達は軍需工場で働くようになりました。
あの日の光景「夢じゃないかと」
郡家さんには、長崎医科大学の薬学部に通う兄・淑郎さんがいました。薬でガンを治したいと勉学に励んでいたといいます。
しかし1945年8月9日、すべてが一変しました。
郡家さんは、爆心地から2.7㎞の長崎市下西山町の下宿先で被爆しました。
郡家さん「ものすごい閃光。目の前が何も見えなくなる。床に倒れたと同時にものすごい爆風がきて、もう『やられたな』と思いました」
自身はガラスの破片により軽いけがですみましたが、爆心地から600mの大学にいた兄はなかなか自宅にもどってきません。
翌日、郡家さんは兄を探し始めました。
郡家さん「山の上まで来て、爆心地付近の浦上が見えると、何もないでしょ。燃えてしまって」
「何を見てるんだろうと思って、夢じゃないかと思うぐらい、自分の目を疑った」
郡家さんの目に映ったのは、一面に広がる焼け野原でした。
兄を探して
郡家さん「半分の白骨、黒焦げの死体、真っ赤になった死体。そのうち、もう何にも怖くなくなって、無神経になって」
「怖いと思ったら前に進めないですもんね。無我夢中で自分を無くしたような感じで歩いて、歩いて行きました」
郡家さんの被爆手帳にも、当時のことが記されています。
『連日 兄を探し歩いた』
しかし兄・淑郎さんとは、2度と会うことはありませんでした。
繰り返してはいけない
郡家さんは戦後、熊本の旧制第五高等学校、現在の熊本大学に進学しました。
郡家さん「受験、入学で圧倒されたのは、海軍や陸軍から戻ってきた人が来てるんですよね。みんな体格がいいのよ」
食糧も少なく、戦後の厳しい社会環境の中、無我夢中で勉強しましたが、なぜか長引く微熱と強い倦怠感に襲われ、1年間の休学を余儀なくされました。
郡家さん「あとで考えたら原爆症の一種かなと思います」
たった一人の兄を亡くしただけでなく、郡家さん自身も被爆者として苦しみました。
郡家さん「立派な若い青年が次々と命を落としたんですよね。いかに戦争というのは、実に馬鹿げた無駄なことをしているかということですよね」
「こんなもんじゃもちろんないし、いろんな情報とか、書いたものとか、なるべくたくさん目に触れて読んでいただくことが大事かなと。一人一人に違った歴史がありますから」
あの日から80年。
96歳の証言者が、今も問い続けています。
「あの異様な『空気』を、繰り返してはならない」と。