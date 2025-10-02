長崎で被爆し、家族を失った96歳の男性が熊本市で暮らしています。あの時、日本に流れていた「空気」とは何だったのか。今を生きる私たちに問いかけます。

【写真を見る】あの「異様な空気」を繰り返すな 80年前に被爆した中学生が見た 日本の、メディアの、教室の、「当たり前」

郡家徳郎さん「この戦争は負けるよと言った友達が1人いた。みんなが『非国民だ』といっていじめた」

戦時中の記憶を語る郡家徳郎さん、96歳。社会全体が戦争に染まっていった中学生時代の「空気感」について口を開きました。

担任教師が、教室で郡家さんたちに「軍人になれ」と呼びかけた時のことです。

郡家さん「ある時、担任が目をつぶらせて人の顔見ないようにさせて『とにかく今の状態では軍人が必要だから、手を挙げろ』って言って」

郡家さん「中には進んで志願する人もいたけども。なかなかいないから半分強制的に」

郡家さんは周囲の空気に流され一度は手を挙げましたが、最後には断りました。

郡家さん「とにかく国を挙げての戦争だった。そういう空気が今の人には分からない。当時は新聞だってラジオだって『戦争戦争』の状態で、それがもう当たり前になっているから」

やがて学徒動員が本格化。授業の代わりに、郡家さん達は軍需工場で働くようになりました。

あの日の光景「夢じゃないかと」

郡家さんには、長崎医科大学の薬学部に通う兄・淑郎さんがいました。薬でガンを治したいと勉学に励んでいたといいます。

しかし1945年8月9日、すべてが一変しました。

郡家さんは、爆心地から2.7㎞の長崎市下西山町の下宿先で被爆しました。

郡家さん「ものすごい閃光。目の前が何も見えなくなる。床に倒れたと同時にものすごい爆風がきて、もう『やられたな』と思いました」

自身はガラスの破片により軽いけがですみましたが、爆心地から600mの大学にいた兄はなかなか自宅にもどってきません。

翌日、郡家さんは兄を探し始めました。

郡家さん「山の上まで来て、爆心地付近の浦上が見えると、何もないでしょ。燃えてしまって」

「何を見てるんだろうと思って、夢じゃないかと思うぐらい、自分の目を疑った」

郡家さんの目に映ったのは、一面に広がる焼け野原でした。

兄を探して

郡家さん「半分の白骨、黒焦げの死体、真っ赤になった死体。そのうち、もう何にも怖くなくなって、無神経になって」

「怖いと思ったら前に進めないですもんね。無我夢中で自分を無くしたような感じで歩いて、歩いて行きました」

郡家さんの被爆手帳にも、当時のことが記されています。

『連日 兄を探し歩いた』

しかし兄・淑郎さんとは、2度と会うことはありませんでした。

繰り返してはいけない

郡家さんは戦後、熊本の旧制第五高等学校、現在の熊本大学に進学しました。

郡家さん「受験、入学で圧倒されたのは、海軍や陸軍から戻ってきた人が来てるんですよね。みんな体格がいいのよ」

食糧も少なく、戦後の厳しい社会環境の中、無我夢中で勉強しましたが、なぜか長引く微熱と強い倦怠感に襲われ、1年間の休学を余儀なくされました。

郡家さん「あとで考えたら原爆症の一種かなと思います」

たった一人の兄を亡くしただけでなく、郡家さん自身も被爆者として苦しみました。

郡家さん「立派な若い青年が次々と命を落としたんですよね。いかに戦争というのは、実に馬鹿げた無駄なことをしているかということですよね」

「こんなもんじゃもちろんないし、いろんな情報とか、書いたものとか、なるべくたくさん目に触れて読んでいただくことが大事かなと。一人一人に違った歴史がありますから」

あの日から80年。

96歳の証言者が、今も問い続けています。

「あの異様な『空気』を、繰り返してはならない」と。