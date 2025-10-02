「イケメンすぎる」除隊果たしたソン・ガン、ドラマの主人公のような“軍服4カット”写真が話題！【PHOTO】

俳優ソン・ガンが除隊を果たし、ファンのもとへ戻ってきた。そんな彼の“軍服4カット”写真が公開され話題を集めている。

【写真】ソン・ガンの“軍服姿”

ソン・ガンは2024年4月に陸軍へ現役入隊し、去る10月1日、1年6カ月にわたる軍生活を終えて満期除隊した。

公開された“軍服4カット”のソン・ガンは、厳しい軍生活を過ごしたにもかかわらず、“Netflix主演俳優”時代と変わらぬビジュアルを誇り、オンラインコミュニティやSNSを熱く盛り上げた。まるで作品で軍人役を演じているかのように、端正な目鼻立ちと自然な眼鏡姿が調和し、独特の雰囲気を放っていた。

写真に添えられた「兄貴、除隊おめでとうございます」というメッセージからも、軍生活の中で同期と良好な関係を築いていたことがうかがえる。

（写真＝SNS）軍同期と写真を撮るソン・ガン

ファンからは「除隊直前だからか、本当に痩せたね」「ソン・ガン、やっぱりイケメンすぎる」「復帰作は何だろう、もう楽しみ」といった熱い反応が寄せられ、彼の除隊ニュースを大いに喜ぶ声が広がった。

なお、ソン・ガンは除隊後すぐに復帰作の準備に入るとされる。ドラマ『Sweet Home―俺と世界の絶望―』や『わかっていても』などで優れた演技力を証明し、グローバルなファンダムを築いた彼だけに、今後の活動に大きな注目が集まっている。

◇ソン・ガン プロフィール

1994年4月23日生まれ。韓国・水原（スウォン）出身。高校卒業後、『タイタニック』のレオナルド・ディカプリオの眼差しに惚れ、俳優を志す。2017年に日本の漫画原作のドラマ『カノジョは嘘を愛しすぎてる』で俳優デビュー。2019年にはNetflixオリジナルシリーズ『恋するアプリLove Alarm』『Sweet Home−俺と世界の絶望−』などに出演し、“Netflixの息子”とも呼ばれている。