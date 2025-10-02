賀来賢人「今際の国のアリス」クリスマスに差し入れしたものが話題「男前すぎる」「ぴったり」共演俳優が公開
【モデルプレス＝2025/10/02】俳優の岩永ジョーイが10月1日、自身のInstagramを更新。Netflix「今際の国のアリス」シーズン3で共演した俳優の賀来賢人からの差し入れを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】賀来賢人、クリスマスに豪華差し入れ
岩永は「日本で初めてドラマに出た時にご一緒した賀来兄さん。そこから10年越しの共演。変わらず最高のアニキで頼れる先輩です」と賀来との長年の関係を告白。続けて「撮影中のクリスマスにはケンタッキーを差し入れしてくれる男前っぷり！」と、ケンタッキーのCMキャラクターを務める賀来からの差し入れを明かし、賀来との2ショットや賀来からの差し入れの前での写真が載せられている。
この投稿に、ファンからは「男前すぎる」「素敵な」「賀来さんかっこいい」「クリスマスなのが粋」「クリスマスにぴったり」「心温まる」といったコメントが寄せられている。
「今際の国のアリス」シーズン3で賀来は、ウサギ（土屋太鳳）チームのリュウジ、岩永は兄妹の兄・イツキを演じている。(modelpress編集部)
【Not Sponsored 記事】
◆「今際の国のアリス」賀来賢人、クリスマスに差し入れしたもの
◆「今際の国のアリス」賀来賢人の差し入れに反響
