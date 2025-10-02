ME:I・KOKONA（佐々木心菜）、抜群スタイル際立つショットに熱視線「手足長すぎ」「完璧なアイドル」
【モデルプレス＝2025/10/02】11人組ガールズグループ・ME:I（ミーアイ）のKOKONA（佐々木心菜）が10月1日、グループ公式Instagramを更新。家族旅行での抜群スタイルが際立つ写真を公開し、反響が寄せられている。
【写真】ME:I佐々木心菜、驚異のスタイルに二度見必至
KOKONAは「夏最後の思い出〜 久しぶりに家族旅行に行ってきたよっ！！！」と報告し、「沖縄の宮古島でゆっくーり過ごしてきました」と宮古島での思い出ショットを複数枚投稿。青空と海を背景に黒のミニワンピース姿で堤防に立つ姿を写した1枚では、すらりと伸びた美しい脚とスタイルの良さが際立っている。
この投稿に、ファンからは「めっちゃ可愛い」「手足長すぎ」「完璧なアイドル」「スタイル抜群」「美しすぎる」「宮古島楽しめたみたいで良かった」「私服オシャレ」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】ME:I佐々木心菜、驚異のスタイルに二度見必至
◆ME:I・KOKONA、宮古島で抜群スタイル披露
KOKONAは「夏最後の思い出〜 久しぶりに家族旅行に行ってきたよっ！！！」と報告し、「沖縄の宮古島でゆっくーり過ごしてきました」と宮古島での思い出ショットを複数枚投稿。青空と海を背景に黒のミニワンピース姿で堤防に立つ姿を写した1枚では、すらりと伸びた美しい脚とスタイルの良さが際立っている。
◆ME:I・KOKONAの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「めっちゃ可愛い」「手足長すぎ」「完璧なアイドル」「スタイル抜群」「美しすぎる」「宮古島楽しめたみたいで良かった」「私服オシャレ」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】