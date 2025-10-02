◆米大リーグ ワイルドカードシリーズ第２戦 ドジャース―レッズ（１日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１日（日本時間２日）、１勝０敗で突破に王手をかけているワイルドカードシリーズ第２戦の本拠地・レッズ戦に「１番・指名打者」でスタメン出場し、１点をリードした４回１死一、二塁の３打席目は２番手左腕・ロドロの初球をはじき返して、フェンス手前までの飛球だったが右飛に倒れた。

ドジャースの先発は山本由伸投手（２７）で、レッズ先発はザック・リテル投手（２９）。今季途中にレイズから移籍し、キャリアハイの１０勝（８敗）を挙げ、防御率３・８１をマークした右腕で、大谷は初対戦だった。

１回表に山本は、２死一塁でＡ・ヘイズを平凡なフライに打ち取ったかのように見えたが、右翼手のＴ・ヘルナンデスがまさかの落球。続くスチュワートに２点適時打を浴びて先取点を許した。１回裏先頭の大谷は一ゴロに倒れた。２点を追う３回無死二塁の２打席目は初球の外角スプリットを引っ張って手堅く二ゴロで進塁打。１死三塁と走者を進めると、続くベッツが中前適時打を放って１点差に迫った。大谷は前日９月３０日の試合後には「打線が全体的にしっかりと出塁する、進塁させる、最後決める。こういう流れとして全員がいい攻撃ができてたんじゃないかなと思います」と口にしていた。

１点を追う４回には１死一塁からＥ・ヘルナンデスの適時二塁打で追いつくと、続くロハスの右前適時打で勝ち越した。さらに１死一、二塁で大谷が３打席目に立ち、２番手左腕のロドロと対戦したが、右飛に倒れた。いい角度で上がった打球に球場は一瞬大きく沸いた。

ポストシーズン初戦でワイルドカードシリーズ第１戦だった前日９月３０日（同１日）の本拠地・レッズ戦では大谷のバットがチームを先勝に導いた。初回先頭の１打席目に先発右腕・グリーンの１００・４マイル（約１６１・６キロ）をはじき返して弾丸ライナーで右翼席に運ぶ先頭弾を放つと、６点リードの６回には今季自己最長タイの４５４フィート（約１３８メートル）の特大弾。Ｔ・ヘルナンデスも２発を放ち、５本塁打など１５安打で１０点を奪う猛攻を見せて、１０―５で初戦を制した。

大谷も試合後には「初戦がとれていいゲームだったと思いますし、攻撃も含めて最後まで攻めれたのもよかったと思う。いいスイングができて、スタートとしては最高の形でスタートできたので、よかった」と納得。フィリーズが待つ地区シリーズ進出へ王手をかけている。

この試合で敗れて１勝１敗となった場合は、あす２日（同３日）の第３戦で先発予定。試合前にはポストシーズン初登板へ向けてキャッチボールで調整していた。