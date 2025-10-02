「もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう」（フジテレビ系）の第1話が、1日放送された。

脚本・三谷幸喜、主演・菅田将暉による本作は、1984年の渋谷「八分坂（はっぷんざか）」を舞台に、1人の演劇青年が老若男女総勢25人超の全員の人生を変えていく様子を描く青春群像劇。（＊以下、ネタバレあり）

昭和59年秋。蜷川幸雄に憧れる演出家の卵、久部三成（菅田将暉）は、路頭に迷っていた。彼のあまりの横暴ぶりに、劇団から追放されてしまったのだ。

そんな久部が迷い込んだのは、怪しい飲食店街だった。ネオンが光るその場所は「八分坂」。渋谷駅から8分でたどり着くからそう呼ばれているのだが、その入り口にはこう刻まれていた。「Pray speak what has happened（何があったか話してごらん）」。

案内所のオババ（菊地凛子）に誘われて、久部はWS劇場の扉を開く。そこは、遊び慣れていない久部にはハードルの高い劇場なのだった。

放送終了後、SNS上には、「スマホのスの字ももない時代。愛すべき人々が交差していく三谷さんらしい作品」「三谷さんの好き勝手にやらせてもらうという感じがして期待」「八分坂の街のセット、相当気合が入っていてすごい」「いろいろ詰め込み過ぎて話が分かりにくい印象。最終回まで見るといろんな伏線や仕掛けが分かるんだろうけど」「1話は今後の展開への種まきだったね」などのコメントが上がった。

また、「菅田将暉さんの演技力を使って三谷ワールドが全開になるのかと思うとワクワクが止まらない」「1984年の渋谷を再現。菅田将暉がピッタリな役で輝いている。他にも豪華俳優がいい役で出てきて見ていて飽きない」「個性的ななキャストばかり。 この後の展開が楽しみ」「『鎌倉殿の13人』のファンが大喜びしそうなキャスティング」などの声もあった。

そのほか、「私が演劇少女だった頃の渋谷の空気がそのまま。すごく懐かしい」「小劇場愛にあふれている」「ストリップを奇異なものとして扱わずに、生活と地続きの存在として描いてくれたのがうれしい」「群像劇ハマる人にはツボ」「冒頭に流れた渋谷の映像は映画『チ・ン・ピ・ラ』の1シーンだったね」といったコメントもあった。