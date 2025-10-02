¡Ö¾®¤µ¤¤º¢¤«¤éÆ´¤ì¤Æ¤¤¤¿¿Í¤ÈŽ¥Ž¥Ž¥¡×µð¿Í¡¦ÀÐÄÍÍµØ¹¡¡ºäËÜÍ¦¿Í¤È¤Î»°Í·´Ö¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤â´¿´î
¡þ¥×¥íÌîµå¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡µð¿Í5¡¼2ÃæÆü¡Ê1Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë
8²ó¤ËÂåÂÇ¤Ç½Ð¾ì¤·¤¿µð¿Í¤ÎºäËÜÍ¦¿ÍÁª¼ê¡£9²ó¤Ë¤½¤Î¤Þ¤Þ¥µ¡¼¥É¤Î¼éÈ÷¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤¿¡£¥·¥ç¡¼¥È¤ÏÀÐÄÍÍµØ¹Áª¼ê¤È¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤Îµð¿Í¥Õ¥¡¥ó¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö2·³¤Ç¤âÁÈ¤ó¤À¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¾®¤µ¤¤º¢¤«¤éÆ´¤ì¤Æ¤¤¤¿¿Í¤È¡¢°ì½ï¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤Æ¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È»î¹ç¸å¤Ë¸ì¤Ã¤¿ÀÐÄÍÁª¼ê¡£9·î14Æü¤ÎDeNAÀï¤Ç¤â²¬ËÜÏÂ¿¿Áª¼ê¤È»°Í·´Ö¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢¡ÖÏÂ¿¿¤µ¤ó¤È¤âÍ¦¿Í¤µ¤ó¤È¤â»°Í·´ÖÁÈ¤á¤¿¤ó¤Ç¡¢¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£2¿Í¤Ë¸þ¤±¤é¤ì¤¿µð¿Í¥Õ¥¡¥ó¤Î´¿À¼¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¯¤È¡¢¡ÖÍ¦¿Í¤µ¤ó¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¤è¡×¤È¸¬Â½¡£¡Ö¤¤¤º¤ìÍ¦¿Í¤µ¤ó¤¯¤é¤¤¤Î³èÌö¤ò¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤Ç¤â¤Þ¤À¡Êº£µ¨¡Ë»î¹ç¤ÏÂ³¤¯¤Î¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£