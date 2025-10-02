Â¿³Û¤Î¼Ú¶â¤ò½Å¤Í¤¿¿Æ¤Î»à¤ËÀäË¾¤·¤«¤±¤¿¤¬¡ÄÉéºÄ¤ÎÁêÂ³¤òÌÈ¤ì¤ë¡ÖÁêÂ³Êü´þ¡×¡Ö¸ÂÄê¾µÇ§¡×2¼ïÎà¤Î¼êÂ³¤¤ÎÆâÍÆ¤ÈÃí°ÕÅÀ¡Ú»ÊË¡½ñ»Î¤¬²òÀâ¡Û
ÈïÁêÂ³¿Í¤¬¼Ú¶â¤ò°ä¤·¤ÆË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢ÁêÂ³¿Í¤¬¼Ú¶â¤ò¼êÊü¤¹ÊýË¡¤È¤·¤Æ¡ÖÁêÂ³Êü´þ¡×¤È¡Ö¸ÂÄê¾µÇ§¡×¤Î2¼ïÎà¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢Ãí°ÕÅÀ¤òÆ§¤Þ¤¨¤ÆÀµ¤·¤¯¼êÂ³¤¤ò¹Ô¤ï¤Ê¤¤¤È¡¢¼Ú¶â²óÈò¤¬³ð¤ï¤Ê¤¯¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢Í×Ãí°Õ¤Ç¤¹¡£»ÊË¡½ñ»ÎË¡¿Í±ÊÅÄÄ®»öÌ³½ê¤Î²ÃÍÛËãÎ¤ÉÛ»á¤¬¡¢¡ÖÁêÂ³Êü´þ¡×¤È¡Ö¸ÂÄê¾µÇ§¡×¤Î°ã¤¤¤È¼êÂ³¤¤ÎÊýË¡¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÃí°ÕÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
Ë´¤¿Æ¤¬»Ä¤·¤¿¼Ú¶â¤ò¼êÊü¤¹ÊýË¡¤È¤Ï
¤â¤·¿Æ¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤¢¤È¤ËÂ¿³Û¤Î¼Ú¶â¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢»Ò¤É¤â¤Ï¡Ö¤³¤ì¤ò¼«Ê¬¤¬»ÙÊ§¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤«¡Ä¡ª¡×¤È¡¢ÂçÊÑ¤Ê¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤·¤«¤·ÆüËÜ¤ÎË¡Î§¤Ç¤Ï¡¢¿Æ¤Î¼Ú¶â¤òÉ¬¤º¤·¤â°ú¤·Ñ¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ë¡Î§Åª¤Ë¼Ú¶â¤ò¼êÊü¤¹¤¿¤á¤Î¼êÂ³¤¤¬2¤ÄÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¬¡ÖÁêÂ³Êü´þ¡×¤È¡Ö¸ÂÄê¾µÇ§¡×¤Ç¤¹¡£
¿Æ¤¬¼Ú¶â¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÌÀ³Î¤Ë¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤ÏÁêÂ³Êü´þ¤ò¡¢¼Ú¶â¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ï¤ï¤«¤é¤º¡¢ºâ»ºÄ´ºº¤ò¹Ô¤Ã¤ÆÈ½ÃÇ¤·¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ï¸ÂÄê¾µÇ§¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ª´«¤á¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡ÖÁêÂ³Êü´þ¡×¤È¡Ö¸ÂÄê¾µÇ§¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»ÅÁÈ¤ß¤äÃí°ÕÅÀ¤ò²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ÁêÂ³Êü´þ¡á¸¢Íø¤äµÁÌ³¤ò°ìÀÚ¾µ·Ñ¤·¤Ê¤¤
ÁêÂ³Êü´þ¤È¤Ï¡¢Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Êý¡ÊÈïÁêÂ³¿Í¡Ë¤Î¸¢Íø¤äµÁÌ³¤ò°ìÀÚ¾µ·Ñ¤·¤Ê¤¤¡¢µñÈÝ¤¹¤ë¡¢¤È¤¤¤¦°Õ»×É½¼¨¤Ç¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á¡Ö¥×¥é¥¹¤Îºâ»º¤è¤ê¤â¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Îºâ»º¡Ê¼Ú¶â¡Ë¤¬Âç¤¤¤¡×¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤ËÁª¤Ð¤ì¤ë¤Î¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¤¹¡£
¼êÂ³¤¤ÎÎ®¤ì¤È¤·¤Æ¡¢¤Þ¤º¡¢ÁêÂ³¤¬³«»Ï¤·¤¿¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤¿Æü¤«¤é 3¥õ·î°ÊÆâ¤Ë¡¢ÈïÁêÂ³¿Í¤ÎºÇ¸å¤Î½»½êÃÏ¤ò´É³í¤¹¤ë²ÈÄíºÛÈ½½ê¤Ø¿½½Ò½ñ¤òÄó½Ð¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¬¼õÍý¤µ¤ì¤ë¤È¡Ö½é¤á¤«¤éÁêÂ³¿Í¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈË¡Î§¾å¤ß¤Ê¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÁêÂ³Êü´þ¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢Ãí°ÕÅÀ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÁêÂ³Êü´þ¤¬¤Ç¤¤ë´ü´Ö¤Ï·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë
ÁêÂ³³«»Ï¤òÃÎ¤Ã¤¿Æü¤«¤é3¥õ·î°ÊÆâ¤Î¼êÂ³¤¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¡¢´ü¸Â¤ò²á¤®¤ë¤ÈÁêÂ³Êü´þ¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤â¤·3¥õ·î°ÊÆâ¤Î¼êÂ³¤¤¬Æñ¤·¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢¡Ö½ÏÎ¸´ü´Ö¿Ä¹¤Î¿½Î©¤Æ¡×¤ò¹Ô¤¤¡¢´ü¸Â¤Î±äÄ¹¤ò¿½ÀÁ¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¢²ÈÄíºÛÈ½½ê¤Ç¤Î¤ßÀ®Î©¤¹¤ë
²ÈÂ²Æâ¤äÁêÂ³¿Í¤Î´Ö¤Ç¡ÖÁêÂ³Êü´þ¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¯¤éÀë¸À¤·¤Æ¤â¡¢Ë¡Åª¤Ê¸ú²Ì¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£É¬¤º²ÈÄíºÛÈ½½ê¤Ç¤Î¼êÂ³¤¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
£ÁêÂ³Êü´þ¤ò¸¡Æ¤Ãæ¤Îºâ»º¤Ë¤Ï¿¨¤ì¤Ê¤¤
ÁêÂ³Êü´þ¤Î¸¡Æ¤Ãæ¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¼êÂ³¤´°Î»Á°¤Ë¡¢ÈïÁêÂ³¿Í¤Îºâ»º¤ò¾¡¼ê¤Ë»ÈÍÑ¡¦ÇäµÑ¤¹¤ë¤È¡¢Ì±Ë¡921¾ò¤Ë¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¡ÖÁêÂ³¤¹¤ë°Õ»×¤¬¤¢¤ë¡×¤È¸«¤Ê¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ê¤«¤Ç¤âÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤Ï¡¢¼Ö¤Î»ÈÍÑ¤ä²È¤ÎÇäµÑ¤Ç¤¹¡£ÁêÂ³Êü´þ¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢²ÈÄíºÛÈ½½ê¤Î¼êÂ³¤¤¬´°Î»¤¹¤ë¤Þ¤Ç¡¢¤Ê¤Ë¤âÆ°¤«¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤È¤¤¤¦¾òÊ¸¾å¤Îº¬µò¤òÆþ¤ì¤ÆË¡Î§Åª¤ÊÎ¢ÉÕ¤±¤òÌÀ³Î¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È¤ª¤â¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¥×¥é¥¹¤Îºâ»º¤âÊü´þ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤òÍý²ò¤¹¤ë
ÁêÂ³Êü´þ¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¼Ú¶â¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ãù¶â¤äÉÔÆ°»º¤Ê¤É¤Î¥×¥é¥¹¤Îºâ»º¤âÁêÂ³¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤³¤È¤ò½½Ê¬¤ËÍý²ò¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¼êÂ³¤¤ò¹Ô¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¼¡½ç°Ì¤ÎÁêÂ³¿Í¤Ë±Æ¶Á¤¬µÚ¤ÖÅÀ¤ËÃí°Õ
¼«Ê¬¤¬ÁêÂ³Êü´þ¤¹¤ë¤È¡¢¼«¿È¤Ï¤Ï¤¸¤á¤«¤éÁêÂ³¿Í¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤ß¤Ê¤µ¤ì¡¢¼¡¤Î½ç°Ì¤ÎÁêÂ³¿Í¤ËÁêÂ³¸¢¤¬°Ü¤ê¤Þ¤¹¡£¼¡½ç°Ì¤Î¿Í¤âÁêÂ³Êü´þ¤ò´õË¾¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¤½¤Î¿Í¼«¿È¤¬²þ¤á¤Æ¼êÂ³¤¤ò¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼¡½ç°Ì¤Î¿Í¤«¤é¤¹¤ë¤È¡¢ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤¦¤Á¤ËÁêÂ³½ç°Ì¤¬°Ü¤Ã¤Æ¼Ú¶â¤òÇØÉé¤ï¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ó¤Þ¤ê¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¥±¡¼¥¹¤Ç¤Ï¥È¥é¥Ö¥ë¤ËÈ¯Å¸¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¥±¡¼¥¹¤âÂ¿¤¯¡¢»öÁ°¤ËÉ¬¤º¾ðÊó¶¦Í¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¸ÂÄê¾µÇ§¡á¥×¥é¥¹¤Îºâ»º¤ÎÈÏ°ÏÆâ¤Ç¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Îºâ»º¤òÉé¤¦
¸ÂÄê¾µÇ§¤È¤Ï¡ÖÈïÁêÂ³¿Í¤Î¥×¥é¥¹¤Îºâ»º¤Î¸ÂÅÙ¤Ç¥Þ¥¤¥Ê¥¹ºâ»º¤òÀ¶»»¤¹¤ë¡×À©ÅÙ¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢ÈïÁêÂ³¿Í¤Î¼Ú¶â¤¬¥×¥é¥¹¤Îºâ»º¤ò¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¤½¤ÎÀ¶»»¤òÁêÂ³¿Í¸ÇÍ¤Îºâ»º¤ÇÉéÃ´¤·¤Ê¤¯¤Æ¤¹¤ß¤Þ¤¹¡£
¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢ÈïÁêÂ³¿Í¤Îºâ»º¤¬1,000Ëü±ß¡¢ÉéºÄ¤¬1,100Ëü±ß¤Î¾ì¹ç¡¢ÁêÂ³¿Í¤Ï1,000Ëü±ß¤òÄ¶²á¤¹¤ë100Ëü±ßÊ¬¤Ï»ÙÊ§¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤â¤è¤¯¡¢ÉéÃ´¤ò¸ÂÄê¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¸ÂÄê¾µÇ§¤¬¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¥±¡¼¥¹¤Ë¤Ï¡¢ÈïÁêÂ³¿Í¤Î¼Ú¶â¤ÎÁ´ÍÆ¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤¬¥×¥é¥¹¤Îºâ»º¤â¤¢¤ë¾ì¹ç¤ä¡¢¼Ú¶â¤Î¤Û¤¦¤¬Â¿¤¤¤¬ÆÃÄê¤Îºâ»º¤Ï»Ä¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¾ì¹ç¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¥±¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡¢¸ÂÄê¾µÇ§¤òÁªÂò¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢»ñ»º¾õ¶·¤òÄ´¤Ù¤¿¤È¤³¤í¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥¹ºâ»º¤è¤ê¤â¡¢¼ã´³¥×¥é¥¹¤Î»ñ»º¤Î¤Û¤¦¤¬¾å²ó¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¾ì¹ç¤Ë¤âÍ¸ú¤ÊÊýË¡¤À¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
¸ÂÄê¾µÇ§¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢Ãí°ÕÅÀ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÁêÂ³¿ÍÁ´°÷¤ÎÆ±°Õ¤¬É¬Í×
¸ÂÄê¾µÇ§¤Ï1¿Í¤À¤±¤Ç¹Ô¤¦¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÁêÂ³¿Í¤¬Æ±°Õ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¼êÂ³¤¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¢¼êÂ³¤¤¬Ê£»¨
¸ÂÄê¾µÇ§¤Î¼êÂ³¤¤ÏÁêÂ³Êü´þ¤è¤ê¤âÈÑ»¨¤Ç¡¢ºÛÈ½½ê¤Ø¤Î¿½ÀÁ¤Ë²Ã¤¨¡¢ºâ»º¤Î´ÉÍý¡¦Àº»»¤Ê¤É¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¤â¤·¸ÂÄê¾µÇ§¤ò¹Ô¤¦¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢»ÊË¡½ñ»Î¤äÊÛ¸î»Î¤Ê¤ÉÀìÌç²È¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¼õ¤±¤ë¤Î¤¬°ÂÁ´¤Ç¤¹¡£
£ÈñÍÑ¤È»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë
¸ÂÄê¾µÇ§¤Ë¤Ï¿½ÀÁÈñÍÑ¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ºÛÈ½½ê¤Î»Ø¼¨¤Ë½¾¤¤ºâ»º¤òÀ°Íý¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¡¢ºÄ¸¢¼Ô¤Ø¤ÎÊÖºÑ¤ò¹Ô¤¦ºÝ¤Ë¤â¼êÂ³¤¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢´°Î»¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï¤½¤ì¤Ê¤ê¤Î»þ´Ö¤ÈÉéÃ´¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¿½ÀÁ´ü¸Â¤¬3¥õ·î°ÊÆâ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡¢ÁêÂ³¤·¤¿¤È¤ß¤Ê¤µ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¾¡¼ê¤Ëºâ»º¤ò½èÊ¬¤Ç¤¤Ê¤¤ÅÀ¤Ï¡¢ÁêÂ³Êü´þ¤ÈÆ±¤¸¤Ç¤¹¡£
¤¤¤º¤ì¤â¼êÂ³¤¤Ï´ÊÃ±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÀìÌçÅª¤ÊÃÎ¼±¤¬É¬Í×
ÁêÂ³¤·¤¿¼Ú¶â¤ò¼êÊü¤¹¡ÖÁêÂ³Êü´þ¡×¤È¡Ö¸ÂÄê¾µÇ§¡×¤Ï¡¢¤¤¤º¤ì¤â¡ÖÁêÂ³¤òÃÎ¤Ã¤¿Æü¤«¤é3¥õ·î°ÊÆâ¡×¤Ë¼êÂ³¤¤ò¹Ô¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤º¡¢È½ÃÇ¤ò¸í¤ë¤È¼Ú¶â¤òÇØÉé¤¦¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ºâ»ºÄ´ºº¤¬É¬Í×¤Ê¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¡¢¼êÂ³¤¤Ë¤ÏÀìÌçÅª¤ÊÃÎ¼±¤¬É¬¿Ü¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢»ÊË¡½ñ»Î¤äÊÛ¸î»Î¤È¤¤¤Ã¤¿ÀìÌç²È¤ËÁêÃÌ¤·¤Ê¤¬¤é¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£
²ÃÍÛ ËãÎ¤ÉÛ
»ÊË¡½ñ»ÎË¡¿Í±ÊÅÄÄ®»öÌ³½ê
ÂåÉ½»ÊË¡½ñ»Î