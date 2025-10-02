CW-X×みちょぱ♡大倉士門さん夫婦が魅せる快適スポーツスタイル

CW-Xは10月1日（水）より、みちょぱさんと大倉士門さん夫妻をチャレンジングパートナーに迎え、夫婦や友人と一緒に楽しめるスポーツライフを提案します♡ ランニングやジム、ゴルフなど日常の運動に寄り添うCW-Xアイテムは、快適な着ごこちと高いサポート力で、老若男女問わず継続的なトレーニングを応援します♪

夫婦で楽しむCW-Xのスポーツウェア



みちょぱさんは「スポーツブラのホールド感が安心で、デザインもかわいい♡」とコメント。大倉さんも「部位ごとに圧力が調整されたタイツはランニング時にふとももや膝をサポートしてくれる」と愛用。

夫婦そろって「肌あたりのよい快適な着ごこちで、デザインも豊富。ペアで楽しむのもおすすめです」と語ります。

多彩なスポーツシーンでCW-Xが活躍





（左）大倉士門さん：「CW-X」トップス品番：DLO150 カラー：BL/タイツ品番：HZO695 カラー：RE/カーフ品番：BCR190 カラー：BL （右）みちょぱさん：「CW-X」パーカー品番DWY549 カラー：OV/ボトム品番：DHY202 カラー：BL/タイツ品番：HZY399 カラー：BL



（左）大倉士門さん

「CW-X」パーカー品番：DWO549 カラー：OV/ボトム品番：DHO305 カラー：OV/タイツ品番：HXO499 カラー：OC/インナー品番：JAO009 カラー：BL

（右）みちょぱさん：「CW-X」パーカー品番DWY549 カラー：GY/ボトム品番：DHY305 カラー：GY/タイツ品番：HXY499 カラー：GY/インナー品番：JAY009 カラー：IV/ソックス品番：BCR608 カラー：IV

撮影では、ランニング、ゴルフ、ジムトレーニングなど様々なシーンでCW-Xアイテムを着用。



（左）大倉士門さん：「CW-X」トップス品番：DLO150 カラー：BL/ボトム品番：HOO505 カラー：BL/ソックス品番：BCR630 カラー：BL （右）みちょぱさん：「CW-X」トップス品番DLY155 カラー：BL/ボトム品番：HOY505 カラー：BL/ソックス品番：HYR206 カラー：GY

大倉さんは「フルマラソンでも寄り添ってくれるタイツ」と評価し、みちょぱさんも「散歩や日常動作でも快適」と実感♡ 軽やかに動きながら、日常生活でも機能性を体感できます。

Team CW-Xで“身近なアスリート”に





（左）大倉士門さん：「CW-X」Tシャツ品番：DLO155 カラー：BL/タイツ品番：HXO499 カラー：OC/インナー品番：JAO009 カラー：IV/ボトム品番：DHO211 カラー：BS

（右）みちょぱさん：「CW-X」スポーツブラ品番：HTY020 カラー：BL/パーカー品番：DWY549 カラー：GY/ボトム品番：DHY305 カラー：GY/タイツ品番：HXY499 カラー：GY/ソックス品番：BCR630 カラー：WH

お二人はイチロー選手や大谷翔平選手も所属する「Team CW-X」に加入。アスリートではない“身近さ”を活かして、初心者やライト層にもCW-Xアイテムの魅力を発信。

運動を続ける楽しさや身体を動かす大切さを広める活動にも意欲的です♪

CW-Xで日常スポーツをもっと快適に♡



CW-Xは、みちょぱさんと大倉士門さん夫妻のように夫婦や友人と楽しむ日常スポーツを応援♡ 快適な着ごこちと高いサポート力で、ランニングやジム、ゴルフなど幅広く活躍。

10月1日（水）より店頭・WEB・SNSでプロモーションを展開。初心者も気軽に試せるアイテムで、楽しくアクティブなライフスタイルを手に入れて♪