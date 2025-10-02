東京・町田市で買い物帰りの70代の女性が刺されて死亡した事件。犯行を目の当たりにした女性の娘が取材に応じ、「2人でいれば襲われなかったのかな」などと後悔を語りました。一方、逮捕された40歳の男は秋江さんを襲った理由について、「両手が塞がっていたので、抵抗されなさそうだと思った」などと供述しています。

【写真を見る】亡くなった女性の娘「どうして母だったんだろう…」

「どうして母が…」娘の悲痛な声

亡くなった秋江さんの娘

「どうして…どうしてうちの母だったんだろうと思って」

突然、男に包丁で刺され、亡くなった秋江千津子さん（76）。1日夜、娘が取材に応じ、涙ながらに思いを明かしました。

亡くなった秋江さんの娘

「正直2日目で悲しみのほうが強くて、怒りは全然、怒りというか、かわいそうというか母が。そこで横たわって、もう何も喋らない母だったので、意識はあったらしいが、警察によると。『誰か助けて』『お母さん頑張って』って叫んだんですけど、もう、救急車の中で心肺停止したみたい」

事件が起こったのは、9月30日の午後7時すぎ。買い物から帰宅中の秋江さんが、マンションの外階段を登ろうとしていたところ、突然背後から襲われ、腹などを包丁で刺されました。

秋江さんは病院に搬送されましたが、その後、死亡。犯行を目の当たりにしたという、秋江さんの娘は…

亡くなった秋江さんの娘

「下に行ったら、母が1階下の踊り場に横たわっていて、犯人が刺しているところを見て、見た後に犯人が顔を上げて、私を見て、次は私が狙われるという一瞬の怖さが、こっちに来ると感じて(自宅に逃げた)」

殺人未遂の疑いで現行犯逮捕されたのは、自称・派遣社員の桑野浩太容疑者(40)。秋江さんとの面識はなかったとみられています。

なぜ、犯行に及んだのか。取り調べに対し、桑野容疑者は…

桑野浩太容疑者

「襲いやすそうな人を探して目的もなく歩いていた。両手が塞がっていたので抵抗されなさそうだと思った」

秋江さんの腹や胸などには、10か所以上の刺し傷や切り傷が。

犯行時、桑野容疑者は、秋江さんに馬乗りのようになって、包丁で複数回刺していたということです。

警察官が現場にかけつけた際、桑野容疑者は…

桑野浩太容疑者

「私がやりました」

その足もとには、血のついた刃渡り17センチの包丁が落ちていたということです。

学生時代の桑野容疑者を知る人は…

学生時代の桑野容疑者を知る人

「(顔も)あんまり変わっていない。パッとした明るさはなかったと思う」

「2人でいれば…」娘が語る後悔

突然、命を奪われた秋江さん。娘は、後悔の念が尽きないと話します。

亡くなった秋江さんの娘

「自分が一緒に行ってあげればよかったな、2人でいれば襲われなかったのかなとか、逆に自分が一人で行くとか、いろいろ方法はあった。(桑野容疑者が）向かってくると思い部屋に入ったが、もしそこで犯人と格闘していたら、母の刺される数が減ったのかな、助かったのかなと…何が正解かわからないけど、後悔ばかりです」

「人生が嫌になり、誰でも良いから殺そうと思った」とも供述している桑野容疑者。

この言葉に、秋江さんの娘は…

亡くなった秋江さんの娘

「自分も生きていてそういう思いになることはある。人生上手くいかないことばかりのほう。人を襲ったりとか、人に危害を加えるというのは思いつかない。それがやっぱり、自分の中では許せない」

警視庁は桑野容疑者に強い殺意があったとみて、今後、容疑を殺人に切り替えて捜査する方針です。

亡くなった秋江さんの娘

「料理してて、きょう帰って来ないなって。まだちょっと現実味がない。ちょっとずつ表れてきて、きちんと罪を償ってほしい」

小川彩佳キャスター：

今回、秋江さんの娘さんは、取材に答えるかどうか大変迷われたということですが、このような思いを誰にもして欲しくないという気持ちで答えてくださったそうです。

ミュージシャン・作家 尾崎世界観さん：

インタビューの声から、本当に何とも言えない、やるせない、色々な気持ちが伝わってきて、ミュージシャンとして色々な言葉を書いていますが、このような声を前にすると何も言葉にできなくて、つくづく情けないんですが、こういう気持ちこそ、これから言葉にしていかなければいけないなと思いました。