東京大学の学生を中心に活動する「東大みかん愛好会」の学生が、三重県御浜町でミカンの収穫を体験しました。

御浜町のみかん畑で収穫体験を行ったのは「東大みかん愛好会」の2年生と3年生、あわせて5人です。

「東大みかん愛好会」は国内のミカン消費量が全盛期だった1970年代の約2割まで落ち込んでいる現状に危機感を持った学生たちが、2013年に発足させ、現在は関東エリアを中心に、複数の大学の約300人が所属しています。

普段から品種について詳しく勉強し、旬のミカンやレモン、ライムなどのかんきつ類をメンバー同士で味わうほか、学園祭ではミカンの加工品を販売。また、産地に足を運んで収穫を体験したり、農家に実情を聞いたりと、消費量の回復に向けて取り組んでいます。

みかん農家の廣田智勇さんの農園で、学生たちは一つ一つ丁寧にはさみを入れていました。

参加した東京大学の学生は「みかん愛好会の活動を通じて御浜町という産地の知名度を広げていけるような活動を積極的に行っていきたい」「この体験とみかんを実際に持ち帰って、愛好会内で三重の強みをPRする足がかりにできれば」などと話していました。

（取材：中日新聞社熊野通信局）