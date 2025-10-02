山形県では、上空の寒気や気圧の谷の影響により、大雨となる所があるでしょう。２日夜遅くにかけて、土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に注意・警戒してください。また、竜巻などの激しい突風や落雷、ひょうに注意してください。

［気象概況］

気圧の谷が東北地方を通過しており、上空約５５００メートルには氷点下１５度以下の寒気が流れ込んでいます。東北地方では大気の状態が非常に不安定となっており、この状態は２日夜遅くにかけて続く見込みです。

このため、山形県では、雷を伴って激しい雨が降り、大雨となる所があるでしょう。これまでの雨で地盤の緩んでいる所があるため、雨雲が予想以上に発達した場合には、警報級の大雨となる可能性があります。



［雨の予想］

２日に予想される１時間降水量は多い所で、

村山 ３０ミリ

置賜 ３０ミリ

庄内 ３０ミリ

最上 ３０ミリ

２日６時から３日６時までに予想される２４時間降水量は多い所で、

村山 ６０ミリ

置賜 ６０ミリ

庄内 ６０ミリ

最上 ６０ミリ



［防災事項］

山形県では、２日夜遅くにかけて、大雨による土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に注意・警戒してください。また、竜巻などの激しい突風や落雷、ひょうによる農作物や農業施設等への被害に注意してください。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、頑丈な建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。

