¡¡À¸³èº¤µç¼Ô¤ò»Ù¤¨¤ëÁêÃÌ»Ù±ç°÷¤ä¿Þ½ñ´Û»Ê½ñ¡¢ÊÝ°é»Î¤Ê¤É¡¢¼Ò²ñ¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¡Ö¥¨¥Ã¥»¥ó¥·¥ã¥ë¥ï¡¼¥«¡¼¡×¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯¿Í¡¹¤Î¤¢¤êÊý¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¤¬18Æü¡¢Ê¡²¬»ÔÆî¶è¤Î»ÔÃË½÷¶¦Æ±»²²è¿ä¿Ê¥»¥ó¥¿¡¼¡¦¥¢¥ß¥«¥¹¤Ç³«¤«¤ì¤ë¡£ÃÞÇÈÂçÌ¾ÍÀ¶µ¼ø¤ÎÅÄÃæÍÎ»Ò¤µ¤ó¤¬ÅÐÃÅ¡£ÄãÄÂ¶â¤ÇÉÔ°ÂÄê¤Ê¾õ¶·¤ËÃÖ¤«¤ì¤ë¸½¾õ¤ä¡¢»ÔÌ±¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤ë¡£
¡¡Æ¯¤¯½÷À¤ò»Ù±ç¤¹¤ëÃÄÂÎ¡Ö¥ï¡¼¥¥ó¥°¡¦¥¦¥£¥á¥ó¥º¡¦¥ô¥©¥¤¥¹¡×¤Î¼çºÅ¡£¿··¿¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¹¤¯ÃÎ¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¨¥Ã¥»¥ó¥·¥ã¥ë¥ï¡¼¥«¡¼¤Ï¡¢¤½¤ÎÂ¿¤¯¤ò½÷À¤¬Ã´¤¦¡£¼Ò²ñ¤ÇÉÔ²Ä·ç¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤¤Á¤ó¤È¤·¤¿ÂÔ¶ø¤¬ÊÝ¾ã¤µ¤ì¤Ê¤¤²ÝÂê¤¬¤¢¤ê¡¢¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð°Â¿´¤·¤ÆÆ¯¤±¤ë¤«¹Í¤¨¤è¤¦¤È´ë²è¤·¤¿¡£
¡¡ÅÄÃæ¤µ¤ó¤Î¹Ö±é¤Î¤Û¤«¡¢ÁêÃÌ»Ù±ç°÷¤ä²ð¸î»Î¡¢´Ç¸î»Õ¤Ê¤ÉÅö»ö¼Ô¤âÈ¯¸À¤·¡¢¸½¾õ¤òÊó¹ð¤¹¤ë¡£Æ±ÃÄÂÎ¤Î»þ±ÊÍµ»ÒÂåÉ½¤Ï¡ÖÀÕÇ¤¤¢¤ëÎ©¾ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢ÀÕÇ¤¤Î½Å¤¤»Å»ö¤ò¤µ¤»¤é¤ì¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¡£¤Þ¤º¤Ï¸½¾õ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃÎ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È»²²Ã¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¡£
¡¡¸á¸å1»þÈ¾¡Á4»þ¡£»²²ÃÌµÎÁ¡£Äê°÷80¿Í¡£¥ï¡¼¥¥ó¥°¡¦¥¦¥£¥á¥ó¥º¡¦¥ô¥©¥¤¥¹¡á092¡Ê806¡Ë6629¡£
¡¡¡Ê»³²¼¿¿¡Ë