今季3勝の佐久間朱莉が使用する『N.S.PRO neo』プロト＆『G.O.S.T』プロト 新投入シャフトの正体とは？
今季すでに3勝を挙げ、年間女王候補筆頭の呼び声が高い佐久間朱莉。彼女のアイアンとユーティリティのシャフトを見ると、プロトタイプを採用していた。その詳細をレポートする。
【写真】『N.S.PRO neoプロト』と『N.S.PRO G.O.S.T プロト』はツアーでもほぼ見ないレア仕様！
佐久間が使用するアイアンは、7I〜PWでピン『BLUEPRINT S』に『N.S.PRO neo プロト S』を組み合わせたもの。『N.S.PRO 950GH neo』を連想させるグリーン系カラーのシャフトだ。なぜこれを選んだのか？「自分の中では、右に抜ける球が減って、しなりが手元寄りな感じがあります。1カ月くらい前に替えました。それまで『N.S.PRO 850GH S』を使っていましたが、振り遅れる感覚があったんです。自分が振れるようになってきたので、しなりが手元寄りのタイプに替えたことで、右へのミスが減りました」（佐久間）日本シャフトの女子ツアー担当、常山洋佑氏はこう説明する。「中元調子で先端がしっかりめのタイプです。イメージは『N.S.PRO モーダス3 ツアー105』に近いですが、女子プロには重すぎるので、90g台のプロトタイプとして調整しました」。4U・5Uでは、ピン『G430』（22・26度）に『N.S.PRO G.O.S.T プロトタイプ』を採用。通称『ゴースト』と呼ばれるモデルだが、ツアーでの使用例は少ない。採用理由を本人に聞いた。「アイアンのシャフトを替えたことで、ユーティリティも『アイアンっぽく打ちたい』と思い、変更をリクエストしました。ヘッドは換えていません。以前は右に抜けるミスがあったので、手元寄りにしなるシャフトにしてもらいました。球の高さは変わらず、出球がコントロールできて、球がつかまえられるようになりました」（佐久間）常山氏によると、「イメージとしては『N.S.PRO 950GH neo』のように球が上がるタイプ。中調子ですね。プロトタイプはやや重めにして、球が上がりやすく、アイアン寄りの味付けにしています」とのことだ。最後に、佐久間の正確なティショットを支えるドライバーシャフトについても聞いた。ピン『G430 MAX 10K』（9度）は昨年からのエースヘッドで、シャフトは『レジオフォーミュラB＋ S55』を使用している。「『レジオフォーミュラB＋ S55』は球が強く出て、風の影響もなく打てます。球も高すぎず低すぎず、スピン量も安定しています。（『G430 MAX 10K』との組み合わせは？）すごくいいです。スピン量が安定しているのも、この組み合わせなので信頼しています」（佐久間）新たなプロトシャフトの存在を見ると、まだまだ佐久間が勝ちそうな予感がした。【佐久間朱莉のクラブセッティング】1W：ピン G430 MAX 10K（9度、レジオフォーミュラB＋S55）3・5W：ピン G430 MAX（15・19度、レジオフォーミュラM+ 55S／65S）4・5U：ピン G430（22・26度、N.S.PRO G.O.S.T プロトタイプ）6I：ピン i240（N.S.PROプロト S)7I〜PW：ピン BLUEPRINT S（N.S.PROプロト S)50・54・58度：ピン S159（N.S.PRO 950GH neo S）PT： ピン スコッツデール DS72BALL：タイトリスト PRO V1x◇ ◇ ◇人気アイアンを調査。関連記事『79mm前後に人気モデルが集中！ 最新アイアンの性格は“ブレード長”で8割決まる【アイアン41モデル比較】』を読めば、その秘密がわかる。
