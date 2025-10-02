【ワシントン＝淵上隆悠】先進７か国（Ｇ７）外相は１日、声明を発表し、２０１５年のイラン核合意を受けて解除されていた対イラン国連制裁の再発動を「結束して支持する」と表明した。

イランに対し、国際原子力機関（ＩＡＥＡ）による核施設の査察受け入れ再開や米国との直接協議も求めた。

国連の対イラン制裁は、イランに重大な核合意違反があったとして、英仏独が主導し、９月２７日に再開した。復活したのは、０６〜１０年の国連安保理決議に基づく制裁で、対イラン武器禁輸や核関連物資の移転禁止、核関連の個人・団体の資産凍結などが含まれ、国連加盟１９３か国すべてが順守を義務付けられている。

これに関連し、米政府は１日、イランの武器調達に関与したなどとして、中国やドイツ、ウルグアイなどを拠点とする企業を含む４４の団体・個人を制裁対象に指定した。米国内の資産が凍結され、米国人との取引が禁止される。

国連制裁の復活後、米国がイランに独自の制裁を発動したのは初めてだ。イランへの圧力をいっそう強める狙いがあるとみられ、ルビオ米国務長官は声明で、「イランが核兵器を保有することは決して許されない」と強調した。