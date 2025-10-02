杉田かおる、グリーン豊かな自宅ショットを披露「ハーブ達で賑わっています」 心温まるエピソードも紹介
神奈川・茅ヶ崎に移住し、農業に精を出している俳優・杉田かおる（60）が2日、自身のインスタグラムを更新。自宅を彩る“ハーブたち”を紹介した。
【写真】「ハーブ達で賑わっています」自宅彩るガーデニングを披露の杉田かおる ※2枚目
「私の家は、ハーブ達で賑わっています」と、自宅に置かれたさまざまな種類のハーブを披露。香りや彩りで日常を豊かにしている様子が伝わる。
杉田は、移住後は農業に力を入れており、たびたび自然農で育てるハーブの様子を紹介している。
投稿ではそのほか、「オレゴンにいる妹から虹の写真送って来ました」と海外に住む妹から届いた虹の写真も公開。また「先日、昔、お世話になった方にばったり再会しました！」と明かし、「私が送った紫陽花がお庭で毎年花を咲かせていますよと言ってくれました 30年くらい前なのに凄い お世話になったまま、疎遠になってしまい、感謝を伝えられずいたのですが、紫陽花が変わりに感謝を込めて咲いてくれてるかもと少しホッとしました」と心温まるエピソードをつづった。
