昨季シクサーズ加入後に平均21.9得点を残したクエンティン・グライムズが1年契約で復帰

10月2日（現地時間1日、日付は以下同）。フィラデルフィア・セブンティシクサーズは、クエンティン・グライムズと再契約を結んだことを発表した。

制限付きFA（フリーエージェント）だったグライムズは、1年870万ドル（約12億7890万円）のクォリファイングオファーで契約したと代理人が『ESPN』へ伝えている。

キャリア4年目の昨シーズン。グライムズはダラス・マーベリックスで開幕を迎え、今年2月のトレードでシクサーズへ加入。28試合の出場で平均33.7分21.9得点5.2リバウンド4.5アシスト1.5スティールを残していた。

そのうち、3月2日のゴールデンステイト・ウォリアーズ戦で44得点6リバウンド3スティール、同18日のヒューストン・ロケッツ戦では46得点13リバウンド4アシスト2スティールと、2度の40得点超えを記録。







そして25歳のガードは、10試合のスパンで平均28.5得点とブレイク。シクサーズの球団史上、10試合のスパンでこのスタッツラインをクリアしたガードはタイリース・マクシー、アレン・アイバーソン、ハル・グリアーと昨シーズンのグライムズのみ。

今シーズンのグライムズは、トレード拒否権を行使可能で、今シーズン終了後（2026年夏）に制限なしFAとなる。

10月3日と5日に、ニューヨーク・ニックスとの「NBAアブダビゲームズ」へ臨むシクサーズには、ジョエル・エンビード、ポール・ジョージ、マクシーらが在籍していて、イースタン・カンファレンス13位の24勝58敗に終わった昨シーズンから巻き返しを図る。

【動画】昨シーズンにシクサーズでグライムズが見せた好プレー集





