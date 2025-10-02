インドネシアの学校倒壊現場で生存者の捜索を行う救急要員ら/Suryanto Suryanto/Anadolu/Getty Images

（ＣＮＮ）インドネシアの東ジャワ州でイスラム寄宿学校の建物が倒壊して生徒らががれきの下敷きになり、９月２９日の発生から２日たった今も懸命の捜索救助活動が続けられている。

当局はコンクリートのがれきの隙間に取り残された子ども６人を発見し、食べ物や水、酸素を供給している。１０月１日には捜索隊が６人と連絡を取り、救出のためトンネル状の通路を作る作業を続けている。

国家災害対策当局は、９月３０日夜の時点で少なくとも９１人の安否が確認できていないことを明らかにした。

ＡＰ通信は１０月１日、捜索救助隊の話として、少なくとも６人が死亡したと伝えた。当局は先に、少なくとも１００人が負傷したと述べていた。

ロイター通信によると、倒壊現場から２００キロほど離れたスメネップ地域では９月３０日にマグニチュード（Ｍ）６．５の地震が発生し、捜索隊の間に緊張が走った。地震の影響で生存者が閉じ込められている空間が狭まり、救助が一層困難になる事態が懸念されている。

救助隊は閉じ込められた人がいると思われる１５カ所に絞って重点的な捜索を続けている。

学校は東ジャワ州スラバヤ近郊にあり、生徒は１２〜１８歳の男子が中心。現地時間の９月２９日午後、生徒たちが会堂で祈りをささげていたところ、建物が倒壊して生徒たちの上に崩れ落ちた。

現場には１日、約３００人が出動して捜索救助活動を続けているが、がれきの状態が不安定で、撤去に重機を使用すれば崩壊がさらに進むことも懸念され、「現在は手作業で穴を掘って生存者を救出することに全力を挙げている」と当局は話している。