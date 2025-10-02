アジア株 韓国主導で半導体大幅上昇 サムスン電子とSKハイニックスがOpenAIと提携 アジア株 韓国主導で半導体大幅上昇 サムスン電子とSKハイニックスがOpenAIと提携

アジア株 韓国主導で半導体大幅上昇 サムスン電子とSKハイニックスがOpenAIと提携



東京時間10:54現在

香港ハンセン指数 27207.83（+352.27 +1.31%）

中国上海総合指数 3882.78（休場）

台湾加権指数 26378.90（+395.99 +1.52%）

韓国総合株価指数 3563.88（+108.05 +3.13%）

豪ＡＳＸ２００指数 8952.90（+107.24 +1.21%）



アジア株は大幅高、韓国主導で半導体関連に買いが集中。



韓国株は急騰、史上最高値を更新。

米OpenAIの大規模AIインフラ構築事業「Stargateプロジェクト」にサムスン電子とSKハイニックスが主要協力会社として参加することになった。SKハイニックスは2000年来、サムスン電子は2001年以来の高値をつけている。OpenAIのアルトマンCEOは韓国を離れたあと台湾を訪問し、TSMCと鴻海精密と会う予定。台湾株も史上最高値を更新。TSMCや南亜科技、華邦電子、創意電子など半導体関連の上げが目立つ。



休場明け香港株は大幅上昇、約4年ぶり高値をつけている。快手科技やJDドットコム、アリババ、バイドゥ、レノボ、美団などハイテク関連の上げが目立つ。

米労働市場の軟化を受け米利下げ期待が高まっている。香港は金融政策を米国に連動させているため米利下げ期待が高まれば、香港の基準金利引き下げの期待も高まる。



中国市場は国慶節・中秋節で大型連休入り、9日に再開する。



米政府機関閉鎖の影響は今のところ限定的、閉鎖は長くは続かないとの見方。格付け会社フィッチは閉鎖は米経済自体への影響は限定的だとして、米国の格付けに当面影響しないと述べた。



米利下げに関してアナリストの間では意見が分かれている。きのうの米ADP雇用者数の予想外の減少と、政府閉鎖による先行き不透明感からFRBが“保険 ”として10月に利下げを実施するとの見方がある一方で、連邦職員の一時休職や経済統計の発表が遅れることで、FRBが政策判断できないため利下げが遅れるとの声も聞かれる。

