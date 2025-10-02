記録的な大雨で三重県四日市市の地下駐車場「くすの木パーキング」で地下１、２階の車２７４台が浸水した問題で、車の本格的な搬出作業が１日、始まった。

この日は９１台（午後３時現在）が搬出され、９月２９、３０日の計４台と合わせて計９５台が駐車場を出た。２日も朝から作業を継続する予定で、搬出の完了には１週間〜１０日ほどかかる見込みだという。

この日のために、県内外からレッカー車２６台、作業員約５０人が集められた。午前９時頃から、浸水した車が次々とレッカー車で引かれて駐車場東出口から地上に出て、市内の仮置き場まで運ばれた。今後、所有者に引き渡される。

市内の仮置き場に運び込まれた車の一部は、車体が泥にまみれ、ガラスが破損していた。突然、盗難防止装置が作動し、警報音を発する車もあった。長野県松本市から応援にかけつけたというレッカー車の男性作業員は、「駐車場内はほこりまみれで大変だ。少しでも力になりたい」と話していた。

仮置き場には車の所有者も訪れた。四日市市の男性は搬出された愛車を見て「ハンドルあたりまで水につかったので、販売店からは廃車にするしかないと言われた」とため息をついた。

男性によると、大雨が降った９月１２日午後１０時２０分頃、駐車場に電話で問い合わせた際、「水が入ってきているが大丈夫」と返答があったという。

その後、住んでいるマンション前が冠水したため、地下１階に止めた車を出そうと駐車場に向かったが、水が勢いよく流れ込んでおり、翌１３日午前０時半に車を残してあきらめた。

男性は、約４年間にわたって故障したままだった車両出入り口の止水板について、「故障を放置せず作動させていれば、水の勢いを止められたかもしれないのに」と憤った。

駐車場の運営会社「ディア四日市」によると、駐車場内に残る全ての車の搬出費用は同社が負担する。車の補償を行うかなどは決まっていないという。

止水板故障放置「重く受け止め」国交相

中野国土交通相は９月３０日、閣議後の記者会見で、国交省が故障を把握したまま対策を取っていなかった止水板について、「代替的な措置を含めた対応を行っていなかったことについては、国交省として重く受け止めている」と述べた。その上で、「今後、有識者委員会で事実関係を整理した上で、今後の対応について速やかに検討していきたい」と話した。

三重県が全市町の浸水対策把握へ通知

県は１日、県内全域の地下施設の浸水対策状況を把握するため、全２９市町に対し、対策状況などを報告するよう通知した。

県によると、通知では各市町にある「地下街」などの施設数や、止水板や排水ポンプといった浸水を防止するための設備の有無を報告するよう求めている。市町の報告期限は今月３１日。

また、地下街などの施設管理者に対し、避難確保・浸水防止計画の作成を働きかけるよう各市町に依頼している。