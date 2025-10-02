フジテレビ「サン！シャイン」が２日、放送され、１日から中国で始まった「国慶節」について出演者が話し合った。

「国慶節」では、のべ２３億人が大移動する。日本は中国人にとって依然として人気観光地で多くの来日客が予想される。番組では、中国人女性２人組の観光の様子を報じ、かつての爆買いから一転して節約志向となっており、無料施設などを利用していることを伝えた。中国のＳＮＳ「ＲＥＤ」で広まっているという。

コメンテーターのキヤノングローバル戦略研究所定席研究員、峯村健司氏は「マニアックな誰も行ったことのない秘境。たとえば青森県の誰も聞いたことがないような小さな村とか」を訪れているという。

観光客を取材した東中健アナウンサーは「都民の日で都内の施設が無料になっていることがあるんですけど、（観光客が）いらっしゃるのかなと思ったんですけどＲＥＤで調べたらこの施設が無料だということが分かったと知った上で来られているところに驚きました」と中国人観光客の情報収集力に驚いていた。

元衆院議員の杉村太蔵氏は「都民が無料、じゃないんだ？」と都民だけが無料になるということではないかと質問。東中アナは「都民がじゃないです。すべての方が無料で楽しんでいただけます」と答えた。