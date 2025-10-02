Ž¢ÆÒ¤µ¤óŽ£¤¬¿·´´Àþ¤Ë¾è¤é¤Ê¤¤Ìõ¤ÈŽ¢»¨ÃÌŽ£ÉÔºß¼Ò²ñ
¸½Âå¼Ò²ñ¤«¤é¼º¤ï¤ì¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡Ö»¨ÃÌ¡×¡£¤«¤Ä¤Æ¤Ï¿¦¾ì¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¤â¤Î¤À¤Ã¤¿»¨ÃÌ¤Ï¡¢¤Ê¤¼»Ñ¤ò¾Ã¤·¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÁÓ¼º¤Ï»ä¤¿¤Á¤Ë²¿¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£»×ÁÛ²È¤ÎÀÄÌÚ¿¿Ê¼»á¤¬¡¢Îò»Ë³Ø¼Ô¥¢¥°¥Í¥¹¡¦¥¢¡¼¥Î¥ë¥É=¥Õ¥©¡¼¥¹¥¿¡¼¤Î¿·´©¡Ø¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¥¢¤ÏÀ¤³¦¤òÌÇ¤Ü¤¹¤Î¤«¡§¤¢¤ë´í¸±¤Ê´¶¾ð¤ÎÎò»Ë¡Ù¤ò¤Ò¤â²ò¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤Î¥Ò¥ó¥È¤òÃµ¤ê¤Þ¤¹¡£
¿´¤Îµò¤ê½ê¤È¤·¤Æ¤Î¡Ö¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¡¼¡×
²¿¤ò±£¤½¤¦¡¢»ä¤Ï¡Ö¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¡¼¡×¤¬Âç¹¥¤¤Ç¤¢¤ë¡ÊËÜ½ñ¤Ç¤Ï¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¥¢¤ÈµºÜ¤µ¤ì¤ë¤¬Æ±¤¸°ÕÌ£¡Ë¡£
¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¡¼¤ò¤È¤¢¤ë¼½ñ¤ÇÄ´¤Ù¤ë¤È¡¢¡Ö¡Ø¶¿½¥¡Ù¤ä¡Ø²û¸Å¡Ù¡ØÄÉ²±¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢²á¤®µî¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤Ìá¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤»þÂå¤ä»þ´Ö¤ò²û¤«¤·¤àµ¤»ý¤Á¤Î¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤¹¤ëÉ½¸½¡×¤È½Ð¤Æ¤¯¤ë¡£º£¤Ï¤Ê¤¤â¤Î¤ò²û¤«¤·¤à¡¢¤¢¤Î´¶¾ð¤Î¤³¤È¤À¡£
¤Þ¤¿»ä¤Ï¡Ö¤»¤Ä¤Ê¤µ¡×¤Ë¤â¶á¤·¤¤¤â¤Î¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¸Î½ÂÃ«ÍÛ°ì»á¤Ë¤è¤ë¤È¥µ¥¶¥ó¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥º¤Ï¡Ö¤»¤Ä¤Ê¤µ¤ÎÆüËÜ´ð½à¡×¤Ê¤Î¤À¤È¤¤¤¦¤¬¡¢²¿¤È¤Ê¤¯Ê¬¤«¤ëµ¤¤¬¤¹¤ë¡£
²á¤®µî¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¤¹¤Ç¤Ë¤½¤³¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤À¤¬¡¢¼«Ê¬¤Î¿´¤Î±ü¤Î¤É¤³¤«¤Ë¤Ï³Î¤«¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤è¤¦¤Ê²û¤«¤·¤¯¡¢°Â¿´¤¹¤ëµ¤»ý¤Á¤ò»×¤¤µ¯¤³¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤â¤Î¡£¤½¤ì¤¬»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¡¼¤Ê¤Î¤À¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¡¼¤ò´¶¤¸¤ë¤â¤Î¡¢¤³¤È¡¢¾ì½ê¡¢»þ´Ö¤À¤±¤òµá¤á¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¤È¤³¤í¤¬¡¢»ä¤Ë¤Ï¤¢¤ë¡£
ÎÉ¤¤¼Ò²ñ¤ò¤Ä¤¯¤ê¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤âÌÜ¤Ï²áµî¤ÎÊý¤ò¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£»ä¤¬»³Â¼¤Ë±Û¤·¤¿ÍýÍ³¤â¤³¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤À¤È»×¤¦¡£
ÅÔ»Ô¤Ç¤ÎÀ¸³è¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ë·ÐºÑ¸¶Íý¤Ë»ÙÇÛ¤µ¤ì²á¤®¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤ª¶â¤¬¤¢¤ì¤Ð²¿¤Ç¤âÇã¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¼«Í³¤¬¤¢¤ë°ìÊý¤Ç¡¢ÉÂµ¤¤ò¤·¤¿¤êÂÎÄ´¤òÊø¤·¤¿¤ê¡¢»ö¸Î¤ËÁø¤Ã¤¿¤êÉÔÂ¬¤Î»öÂÖ¤Ë´Ù¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤é°î¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È°ìÅ¾¤·¤Æ¤½¤Î¼«Í³¤Ï¼º¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¤Ê¤¼¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¼Ò²ñ¤¬À®Î©¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£¤½¤ÎÆæ¤ò²ò¤¯¤¿¤á¤Ë¡¢ÅÔ»Ô¤¬À®Î©¤¹¤ë°ÊÁ°¤Î¾õÂÖ¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¡£¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÆ°µ¡¤«¤é»³Â¼¤Ë±Û¤·¤Æ¤¤¿¤È¤â¸À¤¨¤ë¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë»ä¤ÏÌÜ¤ÎÁ°¤Î¸½¾Ý¤ò¹Í¤¨¤ëºÝ¡¢¤Þ¤º¤Ï²áµî¤ò»²¾È¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¤À¤«¤éËÜ½ñ¤¬´©¹Ô¤µ¤ì¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤¿»þ¡¢¡Ö¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¡¼¤Î¤³¤È¤ò°¤¯¸À¤ï¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤ì¡ª¡×¤È¿´¤«¤é´ê¤¤¤Ä¤Ä¡¢¥Ú¡¼¥¸¤ò¤á¤¯¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¤·¤«¤·¤É¤¦¤ä¤éÎò»Ë³Ø¼Ô¤Ç¤¢¤ëËÜ½ñ¤ÎÃø¼Ô¤â¡Ö¤Ä¤¤²áµî¤ò»²¾È¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¿Í´Ö¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¿´ÇÛ¤ÏÛ¹Í«¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ö²û¤«¤·¤µ¡×¤¬ÈþÆÁ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þÂå
ËÜ½ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¡¼¤Ï¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¥¢¤ÈÉ½µ¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢Æ±¤¸°ÕÌ£¤Ç¤¢¤ë¡£
¤Þ¤º¤ÏËÜ½ñ¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¥¢¤ÎÎò»Ë¤òÀ°Íý¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£
¤â¤È¤â¤È¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¥¢¤ÏÉÂµ¤¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£17À¤µª¤Î¥¹¥¤¥¹¿Í°å»Õ¤¬¤³¤Î¸ÀÍÕ¤ò¹Í°Æ¤·¡¢¥®¥ê¥·¥ã¸ì¤Çµ¢¶¿¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡Önostos¡×¤È¿´¤ÎÄË¤ß¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡Öalgos¡×¤ò¹ç¤ï¤»¤¿Â¤¸ì¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿¡£¸Î¶¿¤«¤é±ó¤¤ÀïÃÏ¤ÇÀï¤¦¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¿ÍÍÃÊ¼¤ò¶ì¤·¤á¤ë¼À´µ¤Ç¤¢¤ë¤È¤·¤¿¤Î¤À¡£
¤Þ¤¿19À¤µª¤Î¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Ç¤Ï¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¥¢¤ÏºÇ¤â¸¦µæ¤µ¤ì¤¿¼À´µ¤Ç¤¢¤ê¡¢Ìµµ¤ÎÏ¡¢¤¦¤Ä¡¢¿çÌ²¾ã³²¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¡¢Æ°Ø©¤äºÃ½ý¤äÇ§ÃÎ¾É¤È¤¤¤Ã¤¿¿ÈÂÎÅª¾É¾õ¤â¤¢¤ê¡¢»à¤Ë»ê¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£´µ¼Ô¤¬¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤òµñÀä¤·¡¢´ËËý¤Ê²î»à¤ò¿ë¤²¤¿¤«¤é¤À¤Ã¤¿¡£
¤³¤Îº¢¤Þ¤Ç¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¥¢¤È¥Û¡¼¥à¥·¥Ã¥¯¤Ï¤Û¤ÜÆ±¤¸°ÕÌ£¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
19À¤µªËö¤Ë¤Ê¤ë¤È2¤Ä¤È¤â°å³Ø¤È¤Î´ØÏ¢¤Å¤±¤«¤éÃ¦¤·¡¢¿¼¹ï¤Ë¼õ¤±¼è¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï»ñËÜ¼çµÁ¡¢¿¢Ì±ÃÏ¼çµÁ¡¢¹ñºÝÀïÁè¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
ÆÃ¤Ë1900Ç¯Á°¸å¤Î¿ô½½Ç¯´Ö¤Ï¿Í¤¬ÂçÎÌ¤Ë°ÜÆ°¤·¤¿»þ´ü¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Û¡¼¥à¥·¥Ã¥¯¤Ï²ÈÂ²¤ä¼«Ê¬¤Î¿¼¤¤´¶¾ðÅª¤Ê¥ë¡¼¥Ä¤È¤Î´Ø¤ï¤ê¤ò¼¨¤¹¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¤à¤·¤íÈþÆÁ¤Ç¤¢¤ê´¶¼õÀ¤Î¤·¤ë¤·¤Ç¤â¤¢¤ë¡Öµ¤¹â¤¤ÉÂµ¤¡×¤À¤Ã¤¿¡£
¤·¤«¤·20À¤µª¤Ë¤Ê¤êÀ¤³¦¤¬¥°¥í¡¼¥Ð¥ë²½¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¡¢¥Û¡¼¥à¥·¥Ã¥¯¤Ï·Ú¤¯°·¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
°ìÊý¡¢¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¥¢¤Ï20À¤µª¤ËÆþ¤ë¤ÈÉÂ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯´¶¾ð¤Ø¤ÈÊÑ¼Á¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
1964Ç¯ÈÇ¡Ø¥³¥ó¥µ¥¤¥¹¡¦¥ª¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥©¡¼¥É¸½Âå±Ñ¸ì¼Åµ¡Ù¤Ç½é¤á¤Æ¡Ö²áµî¤Î¤¢¤ë»þ´ü¤ËÂÐ¤¹¤ë´¶½ýÅª¤ÊÆ´¤ì¡×¤ÈÄêµÁ¤µ¤ì¡¢1970Ç¯Âå¤Ë¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¥¢¤Ï°ì¼ï¤ÎÎ®¹Ô¤Ë¤Ê¤ê¥Æ¥ì¥Ó¥³¥Þ¡¼¥·¥ã¥ë¤Ë½Ð¸½¤·»Ï¤á¤¿¡£º£¤è¤ê¤âÁÇËÑ¤À¤Ã¤¿»þÂå¤ò»×¤¤½Ð¤µ¤»¡¢µÞÂ®¤Ë»Ñ¤ò¾Ã¤·¤Æ¤¤¤¯À¤³¦¤òºÆ¸½¤¹¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ËÍøÍÑ¤µ¤ì¤¿¤Î¤À¡£
¤³¤¦¤·¤ÆÂçÈ¾¤Î¿´Íý³Ø¼Ô¤¬¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¥¢¤Ï»þÂå¤ä¾ì½ê¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯¤Û¤ÜËü¿Í¤¬´¶¤¸¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¤¤ï¤á¤Æ¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê·Ð¸³¤ä´¶¾ð¤Ç¤¢¤ë¤ÈÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¤·¤«¤·À¯¼£¤ä¼Ò²ñ¤ËµÚ¤Ü¤¹±Æ¶Á¤È¤·¤Æ¤ÎÉ¾²Á¤ÏË§¤·¤¯¤Ê¤¤¡£°ìÉô¤Îº¸ÇÉ¤ÎÉ¾ÏÀ²È¤Ï¶áÇ¯¤Î¥Ý¥Ô¥å¥ê¥¹¥È±¿Æ°¤ò¡¢¿ÀÏÃ²½¤µ¤ì¤¿²áµî¤Î»þÂå¤ò¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¥Ã¥¯¤Ë¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤ÆÈãÈ½¤·¤Æ¤¤¿¡£
Îã¤¨¤Ð¥Ö¥ì¥°¥¸¥Ã¥È¤«¤é¥É¥Ê¥ë¥É¡¦¥È¥é¥ó¥×¤Î¡ÖMAGA¡×¤Þ¤Ç¡¢¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¥¢¤Ï¿Í¤Ó¤È¤òÀâ¤Éú¤»¡¢ÏÇ¤ï¤·¡¢Ì¥Î»¤·¤Æ¡¢ÅêÉ¼¤Î°Õ»×·èÄê¤ò¤µ¤»¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¥¢¤Ï¡Ö¿ÍÌ±¤ÎºÇ¤â¿·¤·¤¤¥¢¥Ø¥ó¡×¤À¤È¤¤¤Ã¤¿¸¦µæ¼Ô¤â¤¤¤¿¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¥¢¤Ï±¦ÇÉÆÃÍ¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢º¸ÇÉ¤â¥Ñ¥ê¡¦¥³¥ß¥å¡¼¥ó¤ä¥½¥ô¥£¥¨¥ÈÏ¢Ë®¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¹ñÌ±ÊÝ·ò¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ë´¶¾ðÅª¤Ê»×¤¤Æþ¤ì¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤âÈóÆñ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê´¶¾ð¤¬»ý¤Ä¸÷¤È±Æ
¤³¤Î¤è¤¦¤ËÎò»ËÅªÊÑÁ«¤ò·Ð¤Æ¤¤¿¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¥¢¤Ï¸½Âå¤Ç¤Ï¤¹¤Ã¤«¤ê»ÔÌ±¸¢¤òÆÀ¤¿´¶¾ð¤Ç¤¢¤ê¡¢¤³¤Î´¶¾ð¼«ÂÎ¤Ï¤à¤·¤í¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¤Î¤À¤¬¡¢À¯¼£¤ä¼Ò²ñÅª¤ËÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦´í¸±À¤â¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£Â¿¤¯¤Î¿Í¤òÆ°¤«¤¹Æ°ÎÏ¸»¤È¤Ê¤ê¤¦¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¿Í¤Ó¤È¤¬¸«¤¿¤¤¤â¤Î¤ò²áµî¤ËÉÕÂ÷¤·¤Æ¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¡¼¤È¤¤¤¦Åü°á¤¬¤±¤·¤¿¾å¤ÇÄó¶¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬Âç¤¤¤Ë¤¢¤ë¤Î¤À¡£
¤Ä¤Þ¤êÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬¤³¤Î´¶¾ð¤òÍ¤·¡¢µá¤á¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¤³¤Î´¶¾ð¤òÄÌ¤¸¤Æ¤½¤Î»þÂå¤ä¼Ò²ñ¤ËÀ¸¤¤ë¿Í¤Ó¤È¤¬²¿¤ò´¶¤¸¡¢µá¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¤È¤â¤¤¤¨¤ë¡£
»ä¤¬Âç¹¥¤¤Ê±Ç²è¡ØÃË¤Ï¤Ä¤é¤¤¤è¡Ù¤Ï1969Ç¯¤ËÂè1ºî¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
Åö»þ¤ÎÆüËÜ¤Ï¹âÅÙ·ÐºÑÀ®Ä¹¤Î¤¿¤ÀÃæ¤Ë¤¢¤ê¡¢³ÆÃÏ¤ÎÉ÷·Ê¤äÅÁÅý·ÝÇ½¤¬µÞÂ®¤Ë»Ñ¤ò¾Ã¤·¤Ä¤Ä¤¢¤Ã¤¿¡£1970Ç¯¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿¹ñÅ´¤Î´Ñ¸÷¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡Ö¥Ç¥£¥¹¥«¥Ð¡¼¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¤È»þ¤òÆ±¤¸¤¯¤·¤Æ¥·¥ê¡¼¥º¤¬¾å±Ç¤µ¤ì¡¢ÆüËÜ³ÆÃÏ¤òÎ¹¤¹¤ëÆÒ¤µ¤ó¤Î»Ñ¤È¤È¤â¤Ë¾Ã¤¨¤æ¤¯¡ÖÆüËÜÅªÉ÷·Ê¡×¤ò±Ç¤·½Ð¤·¤¿¡£
»ä¼«¿È¤â¡ØÃË¤Ï¤Ä¤é¤¤¤è¡Ù¤òº£¤Ç¤ÏÌÜ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤·Ê¿§¤äÊ¸²½¤òµÏ¿¤·¤¿¡ÖµÏ¿±Ç²è¡×¤È¤·¤Æ´Õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤ëÂ¦ÌÌ¤¬¤¢¤ë¡£
¼ç¿Í¸ø¤Î¼ÖÆÒ¼¡Ïº¤Ï¿·´´Àþ¤Ë¾è¤é¤º¡¢Æß¹ÔÎó¼Ö¤ä¥Ð¥¹¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÅÌÊâ¤ÇÎ¹¤òÂ³¤±¤ë¡£¤â¤Á¤í¤óÅö»þ¤¹¤Ç¤Ë¿·´´Àþ¤Ï±¿¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÆÒ¤µ¤ó¤Ï¤½¤ì¤òÍøÍÑ¤·¤Ê¤¤¡£¹âÅÙ·ÐºÑÀ®Ä¹¤È¤È¤â¤Ë¡Ö°ì²¯ÁíÃæÎ®¡×¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¼Ò²ñ¤¬·ÁÀ®¤µ¤ì¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢¡Ö¥Õ¡¼¥Æ¥ó¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÂ¸ºß¤Ïµï¾ì½ê¤ò¼º¤¤¤Ä¤Ä¤¢¤Ã¤¿¡£
¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡ØÃË¤Ï¤Ä¤é¤¤¤è¡Ù¤Ï¼º¤ï¤ì¤ë¤â¤Î¤òÇØÉé¤Ã¤¿¡ÖÉÔºß¤Î²ô¡×¤È¤·¤Æ¤Î±Ç²è¤Ç¤¢¤ê¡¢Æ±»þ¤Ë¶¯Îõ¤Ê¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¡¼¤Î¸¢²½¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¨¤ë¡£
»³ÅÄÍÎ¼¡´ÆÆÄ¤Ï¸½Âå¼Ò²ñ¤Ç¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¾Ã¤¨µî¤Ã¤¿¿Í¾ð¤äÉ÷·Ê¤¬¤â¤·¤«¤¹¤ë¤È¤Þ¤À»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤é¡¢Êª¸ì¤ÎÉñÂæ¤Ë³ë¾þ¶è¼ÆËô¤È¤¤¤¦¡Ö¼þ±ï¤ÎÃÏ¡×¤òÁª¤ó¤À¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¥³¥í¥Ê²Ò¤¬·èÄêÂÇ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ö»¨ÃÌ¡×¤Î¾Ã¼º
¤Ç¤Ï¸½Âå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡ÖÉÔºß¡×¤È´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤Ï²¿¤À¤í¤¦¤«¡£»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤½¤ì¤Ï¡Ö»¨ÃÌ¡×¤Ç¤¢¤ë¡£
2000Ç¯Âå°Ê¹ß¡¢¥Ñ¥½¥³¥ó¤ÎÉáµÚ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¶ÈÌ³¤Î¸úÎ¨²½¤¬¿Ê¤ó¤À¡£¸úÎ¨²½¤È¤Ï¹çÍý²½¤Ç¤¢¤ê¡¢¹çÍý²½¤È¤Ï¡Ö´Ø·¸¤Î¤¢¤ë¤³¤È¤À¤±¤ò¹Ô¤¦¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£
¤½¤Î·ë²Ì¡¢²ñ¼Ò¤È¤¤¤¦¾ì¤Ç¤Ï¡Ö´Ø·¸¤Î¤¢¤ë¤³¤È¡×¤À¤±¤¬»Ä¤µ¤ì¡¢¡Ö´Ø·¸¤Î¤Ê¤¤¤³¤È¡×¤ÏÀÚ¤ê¼Î¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¤«¤Ä¤Æ¤ÏÆ±Î½¤É¤¦¤·¤Î²¿µ¤¤Ê¤¤²ñÏÃ¤¬¿¦¾ì¤ËÎ®¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤¬¼¡Âè¤Ë¸º¤ê¡¢Âå¤ï¤ê¤Ë¥á¡¼¥ë¤ä¥Á¥ã¥Ã¥È¤¬¼çÎ®¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë2020Ç¯¤Î¥³¥í¥Ê²Ò¤Ï¤³¤ÎÎ®¤ì¤ò·èÄêÅª¤Ë¤·¤¿¡£ÄÌ¶Ð¤È¤¤¤¦ÉÔ²÷¤Ê½¬´·¤¬¾Ã¤¨¡¢ºßÂð¤Ç¸úÎ¨Åª¤Ë»Å»ö¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿°ìÊý¤Ç¡¢»Å»ö¤ËÄ¾ÀÜ´Ø·¸¤Î¤Ê¤¤»¨ÃÌ¤Ï¿¦¾ì¤«¤é´°Á´¤Ë»Ñ¤ò¾Ã¤·¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
ËÜÍè¡¢»¨ÃÌ¤Ï¶ÈÌ³¤ËÌµ´Ø·¸¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¬¤é¿Í¤Ó¤È¤¬´¶¾ð¤ò°Â¿´¤·¤ÆÉ½¤¹¤¿¤á¤Î²óÏ©¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¤¿¤ï¤¤¤Ê¤¤²ñÏÃ¤òÄÌ¤¸¤Æ¿Í¤ÏÅÜ¤ê¤äÉÔËþ¤òÏÂ¤é¤²¡¢¤¦¤ì¤·¤µ¤ä¶Ã¤¤ò¶¦Í¤·¡¢¸ß¤¤¤Î´Ø·¸¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤½¤Î¾ì¤¬ÉÔÍ×¤Ê¤â¤Î¤È¤µ¤ì¼º¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Î¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¸½Âå¼Ò²ñ¤Ï¡Ö´¶¾ð¤òÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¡×¤¬ÅöÁ³»ë¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿µ¤¤¬¤·¤Æ¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£ÍýÀ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤òÀ©¸æ¤¹¤ë¿Í´Ö¤³¤½¡ÖÀµ¤·¤¤Âç¿Í¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢¡ÖÀµ¤·¤¤¼Ò²ñ¿Í¡×¤Ç¤¢¤ë¤È¤µ¤ì¤ëÉ÷Ä¬¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¿Í¤Ï¤³¤ÎÉ÷Ä¬¤Î¤³¤È¤ò¡Ö¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¡×¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
ÆÒ¤µ¤ó¤«¤é³Ø¤Ö¡Ö´¶¾ð¤ÎÌ¤Íè¡×
¤À¤¬¿Í´Ö¤ÏÀ¸¤Êª¤Ç¤¢¤ê¡¢´¶¾ð¤ò´°Á´¤ËÍÞ¤¨¹þ¤à¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
¤¤¤¯¤é¡ÖÀµ¤·¤¤Âç¿Í¡×¤Ç¤¢¤ë¤È¼«Ç§¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤ÎÍÞ°µ¤ÎÏÄ¤ß¤ÏÉ¬¤º¤É¤³¤«¤Ë¸½¤ì¤ë¡£²ÈÄí¤Ç¤Ï¼å¤¤Î©¾ì¤Î²ÈÂ²¤Ë¸þ¤«¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢Ìµ°Õ¼±¤Î¤¦¤Á¤Ëµ¤¤òµö¤·¤¿ÎÙ¿Í¤Ë¤Ö¤Ä¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤Ç¸«¤ì¤Ð¡¢ÉáÃÊ¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤º¹ÊÌÅª¤Ê¸ÀÍÕ¤äÉîÊÎÅª¤Ê´¶¾ð¤òÂåÊÛ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÂ¸ºß¤Ë¼æ¤«¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤âÂç¤¤¤Ë¤¢¤êÆÀ¤ë¡£
Í×¤¹¤ë¤Ë¡¢¸½Âå¼Ò²ñ¤¬Ä¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤ë²ÝÂê¤Î°ì¤Ä¤Ï¡Ö´¶¾ð¤ò¤¤¤«¤Ë·òÁ´¤Ë¼è¤ê°·¤¦¤«¡×¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ë¤¢¤ê¡¢¤³¤ì¤ÏËÜ½ñ¤Ë¤âÄìÎ®¤¹¤ë´Ø¿´»ö¤À¤È»×¤¦¡£
¤½¤Î»ëÅÀ¤Ç¡ØÃË¤Ï¤Ä¤é¤¤¤è¡Ù¤ò´ÑÄ¾¤¹¤È¡¢ÆÒ¤µ¤ó¤Ï¼Â¤Ë´¶¾ðË¤«¤Ê¿ÍÊª¤Ç¤¢¤ë¡£ÅÜ¤ê¡¢ÉÔÄçÉå¤ì¡¢´î¤Ó¡¢¤½¤·¤ÆÇØÃæ¤Çµã¤¯»Ñ¡£Èà¤Ï¼º¤ï¤ì¤¿¡Ö´¶¾ð¡×¤ò¤à¤½Ð¤·¤Ë¤·¤Ê¤¬¤éÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡ØÃË¤Ï¤Ä¤é¤¤¤è¡Ù¤Ï¡Ö¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¡¼¤Î²ô¡×¤Ç¤¢¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢Ì¤Íè¤Ø¤Î¥Ò¥ó¥È¤ò´Þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤â¤¤¤¨¤ë¡£
¹¥¤·ù¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿´¶¾ð¤ò°Â¿´¤·¤ÆÉ½¤·¹ç¤¨¤ë¾ì¤ä´Ø·¸À¡¢¤¹¤Ê¤ï¤Á»¨ÃÌ¤Î¤è¤¦¤ÊÍ¾Çò¤³¤½¸½Âå¤Ë¤ª¤¤¤ÆÉ¬Í×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¤½¤ì¤³¤½¤¬´¶¾ð¤ÎË½Áö¤ò¿©¤¤»ß¤á¤ë´Ë¾×ºà¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¼Ò²ñ¤«¤é´¶¾ð¤òÊüÃà¤·¤Ê¤¤¤³¤È¡£¤½¤ì¤¬¡ÖÃË¤Ï¤Ä¤é¤¤¤è¡×¤ÈËÜ½ñ¤¬È¯¤¹¤ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤À¤È»×¤¦¡£
¡ÊÀÄÌÚ ¿¿Ê¼ ¡§ »×ÁÛ²È¡Ë