アンソニー・エドワーズのシグネチャー第2弾「AE2」発売…渋谷で体験イベントも開催

アディダス ジャパンは10月4日、アンソニー・エドワーズ（ミネソタ・ティンバーウルブズ）のシグネチャーシューズ第2弾「Anthony Edwards 2（AE2）」を発売することを発表した。併せて、渋谷ストリーム稲荷橋広場にて体験型イベント「Anthony Edwards 2 アントマンからの挑戦状」を同日に開催する。

「AE2」は第1弾モデルから進化を遂げ、蹴り出しをなめらかにするプロパルションプレートや、ステップの安定性を支える牙状パーツを搭載。さらに「LIGHTBOOST」と「Lightstrike」を融合させたソール設計により、高い反発性と快適性を実現した。デザイン面では、母と祖母が愛した色を取り入れ、“With Love”の名を冠している。

ローンチイベント「アントマンからの挑戦状」では、三段階のゴールを用いたシュートチャレンジを実施。参加は無料で予約不要、18歳以上を対象とする。当日はインフルエンサーの大井崇幹とwhiteaが登場し、会場を盛り上げる。参加者にはステッカーパックや機能説明ポストカードが配布され、ハイスコアを達成した1名にはエドワーズ直筆サイン入りシューズが後日贈られる。

【動画】エドワーズ2024-25シーズン ハイライト