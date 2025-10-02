台風２１号が発生

気象庁によりますと、きょう（２日）午前９時、フィリピンの東において、

熱帯低気圧が台風第２１号になったと発表しました。

【画像を見る】今後の進路は？／「今後16日間」全国各地天気シミュレーション

台風は１時間におよそ２０キロの速さで西へ進んでいて

中心の気圧は１０００ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は１８メートル、

最大瞬間風速は２５メートルで

中心から半径２８０キロ以内では風速１５メートル以上の強い風が吹いています。

今後の進路予測については【画像①】のようになっています。

【詳しい気象情報】（目次）

① 台風２１号 今後の進路は？ ② 雨と風のシミレーション（3時間ごと）



③札幌・仙台・東京・名古屋・大阪・広島・福岡・那覇 16日間天気予報

今後の進路は？

台風の中心は



きょう（２日）午後９時にはフィリピンの東、

中心気圧は９９４ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は２３メートル、

最大瞬間風速は３５メートル



あす（３日）午前９時にはフィリピンの東、

中心気圧は９９０ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は３０メートル、

最大瞬間風速は４０メートル



あさって（４日）午前９時には南シナ海、

中心気圧は９８５ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は３０メートル、

最大瞬間風速は４０メートル



５日午前９時には南シナ海、

中心気圧は９７０ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は３５メートル、

最大瞬間風速は５０メートル



６日午前３時にはトンキン湾

中心気圧は９８５ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は２５メートル、

最大瞬間風速は３５メートル





が予想されています。

１０月２日（木）の雨と風のシミレーション

１０月３日（金）の雨と風のシミレーション

１０月４日（土）の雨と風のシミレーション

全国各地の天気への影響は？

今後１６日間の天気シミレーション 札幌・仙台・東京・名古屋・大阪・広島・福岡・那覇の天気・降水量・気温の予測は以下の通りになっています。

今後の気象情報に注意してください。