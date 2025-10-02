アウトドアに最適！開くだけで、快適空間。自然に馴染む【コールマン】オリーブカラーの大型シェードがAmazonに登場中‼
収納はコンパクト、使えば広々。グループで使える【コールマン】の簡単設営シェードがAmazonに登場!
コールマンのバイザーシェードは、屋外イベントやキャンプ、スポーツ観戦など、グループでの活動に最適な大型シェード。使用時のサイズは約300×300×265cセンチメートル広々とした空間を確保しながら、収納時は約99センチメートルまでコンパクトに収まり、車載時の省スペース化を実現している。
フレーム一体型の構造により、開くだけで設置が完了する簡単組立式。ひさし型のデザインは雨や日差しの侵入を防ぎ、快適な屋外空間を提供する。高さは3段階で調節可能で、シーンに応じた使い方が可能。
本体カラーには自然の緑に馴染むナチュラルなオリーブを採用。耐水圧約800ミリメートルの生地は、急な天候変化にも対応する。重量は約13.5キログラムと安定感がありながら、持ち運びや保管にも配慮された設計となっている。
アウトドアの快適性と機能性を両立した、頼れるグループ向けシェード。
