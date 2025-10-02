卓球の「チャイナスマッシュ2025」は2日、本戦5日目が行われる。中盤戦を迎え日本勢の活躍が光るなか、注目のカードが続々実現する。

■張本と大藤が注目対決

女子シングルスで実現するのが注目の同士討ち。世界ランキング6位の張本美和（木下グループ）は、同10位の大藤沙月（ミキハウス）との3回戦に挑む。WTTシリーズではここまで2勝2敗で、直近の対戦では大藤が勝利している。ベスト8へ勝ち進むのはどちらか。

また、男子シングルスで奮闘が目立つのは松島輝空（木下グループ）、宇田幸矢（協和キリン）のサウスポー2人。予選から勝ち上がった茺田一輝（静岡ジェード）とともに3回戦へ臨む。松島は世界ランキング6位の梁靖崑（中国）、宇田は同5位のトルルス・モーレゴード（スウェーデン）と実力者が相手だが、今大会の勢いのまま8強入りを果たせるか。

さらに夜の部では、女子2選手がシングルスで注目の大一番に挑む。同13位の早田ひな（日本生命）は同2位の王曼碰（中国）、同11位の橋本帆乃香（デンソーポラリス）は同5位の王芸迪（中国）との3回戦に臨む。早田は国際大会で過去0勝3敗、橋本は3勝0敗の戦績を持つ。世界トップ5と戦う日本女子の戦いに注目が集まる。

それぞれ勝利すれば上位争いに絡んでくるだけに、各選手の3回戦はカギを握る一戦となる。中国の地で奮闘を続ける日本勢がさらなる快進撃を見せられるか。