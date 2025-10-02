È¬ÌÚÍ¦À¬¤¬Á¯¤ä¤«¤Ê¥Ö¥ëー¥Ø¥¢¡õÀÄ¥«¥é¥³¥ó¤Ç·ãÊÑ¡ª3¼¡¸µÎ¥¤ì¤·¤¿»Ñ¤Ë¡Ö²¦»ÒÍÍ¤À¡×¡Ö¥Ó¥¸¥åÇúÈ¯¡×¤ÈÈ¿¶Á
È¬ÌÚÍ¦À¬¡ÊFANTASTICS¡Ë¤¬¡¢Instagram¤ò¹¹¿·¡£Á¯¤ä¤«¤Ê¥Ö¥ëー¥Ø¥¢¤ÈÀÄ¤¤¥«¥é¥³¥ó¤ò¤Ä¤±¤¿¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÇú¥¤¥±¡ªÀÄ¤¤È±¤ËÀÄ¤¤Æ·¤ÎÈ¬ÌÚÍ¦À¬¡ÚÆ°²è¡Û①È¬ÌÚÍ¦À¬¤Î»÷´é³¨¤òÉÁ¤¯ÎëÌÚ°¦Íý ②¡Ø¿ä¤·¤¬¾å»Ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤Æ ¥Õ¥ë¥¹¥í¥Ã¥È¥ë¡ÙÍ½¹ð±ÇÁü
¢£¡Ö¥Ó¥¸¥åÇúÈ¯¡×È¬ÌÚÍ¦À¬¤¬¿Íµ¤ÇÐÍ¥¤«¤é¼ÒÄ¹¤Ë
¤³¤ì¤ÏÈ¬ÌÚ¤¬½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¥É¥é¥Þ¡Ø¿ä¤·¤¬¾å»Ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤Æ ¥Õ¥ë¥¹¥í¥Ã¥È¥ë¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¡Ë»£±Æ»þ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¡£È¬ÌÚ¤Ï¿Íµ¤ÇÐÍ¥¡¦É¹¼¼½Ü¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¼ÒÄ¹¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¹âÂå½ÜÌò¤ò±é¤¸¤ë¡£Åê¹Æ¤Î1ËçÌÜ¤ÏÇÐÍ¥¤È¤·¤ÆÉñÂæ¤Ë½Ð±é¤·¤¿¥·ー¥ó¤ÎÉñÂæÎ¢¤Ç¡¢È¬ÌÚ¤Ï¥·¥ë¥Ðー¥Ö¥ëー¤ÎÈ±¤Ë¥Ö¥ëー¤Î¥«¥é¥³¥ó¤òÁõÃå¤·¡¢²Ú¤ä¤«¤Ê¥Û¥ï¥¤¥È¤Î°áÁõ¤òÅ»¤¤¡¢3¼¡¸µÎ¥¤ì¤·¤¿Ì¥ÎÏ¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿2ËçÌÜ¤Ë¤Ï·àÃæ¤Ç¾®Æ»¶ñ¤È¤·¤Æ»È¤ï¤ì¤¿É¹¼¼½Ü¤Î¼Ì¿¿½¸¡¢3ËçÌÜ¤Ë¤Ï¿²¤½¤Ù¤Ã¤ÆÈù¾Ð¤à¾Ð´é¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£4ËçÌÜ¤Ë¤Ï¼ç±é¤ÎÎëÌÚ°¦Íý¤¬ÉÁ¤¤¤¿È¬ÌÚ¤Î»÷´é³¨¤òÅº¤¨¡¢Í¥¤·¤¤´éÎ©¤Á¤È¸«»ö¤Ë³ä¤ì¤¿Ê¢¶Ú¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¡£
SNS¤Ç¤Ï¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¡ª¡×¡ÖÈþ¤·¤¤¡Ä¡×¡Ö2.5¼¡¸µ¤â»÷¹ç¤¦¡ª¡×¡Ö²¦»Ò½Ð¤Æ¤¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡×¡ÖÉ¹¼¼½Ü1st¼Ì¿¿½¸Íß¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö²¦»ÒÍÍ¤À¡×¡Ö¤É¤ó¤ÊÈ±¿§¤Ç¤â»÷¹ç¤¦¤Í¡×¡Ö¤¤é¤Ã¤¤é¡×¡Ö¥¤¥±¥á¥ó¤¹¤®¤Æ¤ä¤Ð¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥Ó¥¸¥åÇúÈ¯¡×¡ÖÇú¥¤¥±¤¹¤®¤ó¤«¡×¤ÈÈ¿¶Á¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£