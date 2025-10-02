東北日本海側では、上空の寒気や気圧の谷の影響により、２日夜遅くにかけて大雨となる所があるでしょう。土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水に注意・警戒してください。また、東北地方では、２日夜遅くにかけて、竜巻などの激しい突風や落雷、ひょうに注意してください。

【画像】東北・全国の天気

［気象概況］

気圧の谷が東北地方を通過しており、上空約５５００メートルには氷点下１５度以下の寒気が流れ込んでいます。東北地方では大気の状態が非常に不安定となっており、この状態は２日夜遅くにかけて続く見込みです。

このため、東北日本海側では雷を伴って激しい雨が降り、大雨となる所があるでしょう。これまでの雨で地盤の緩んでいる所があるため、予想以上に雨雲が発達した場合は、警報級の大雨となる可能性があります。

［雨の予想］

２日に予想される１時間降水量は多い所で、

東北日本海側北部 ３０ミリ

東北日本海側南部 ３０ミリ

２日６時から３日６時までに予想される２４時間降水量は多い所で、

東北日本海側北部 ６０ミリ

東北日本海側南部 ６０ミリ



［防災事項］

東北日本海側では、２日夜遅くにかけて、大雨による土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水に注意・警戒してください。また、東北地方では、２日夜遅くにかけて、竜巻などの激しい突風や落雷、ひょうによる農作物や農業施設等への被害に注意してください。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、頑丈な建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。

■東北・全国の今後の天気

画像はTBS NEWS DIG Powered by JNNより