「惨敗だ」「本当に辛い」イタリアが“FIFAランク167位”のU-20代表と衝撃ドロー。70分まで２点リードからまさかの展開に母国メディアは茫然【U-20W杯】
現地時間10月１日、チリで開催されているU-20ワールドカップの第２節（グループD）で、U-20イタリア代表がキューバと対戦。２−２でまさかのドローに終わった。
14分と33分にネットを揺らし、前半で２点をリードしたものの、２点目を決めたジャマル・イドリソウ（インテルU-20）がアディショナルタイムに２枚目のイエローカードを受けて退場。これが響き、70分にPKで１点を返されると、87分にも再びPKで被弾し、勝点２を失う結果となった。
A代表のFIFAランキングではイタリアが11位なのに対して、キューバは167位。明らかな格下から白星を逃し、母国メディアは茫然としているようだ。
『Sprint e Sport』は「惨敗だ。イタリアはキューバの反撃に苦しみ、グループステージ突破は最終節に持ち越された」と報じた。
同メディアは「これは本当に辛い。本当に辛い。前半は完璧な展開だった」と綴り、「イタリアは苦い思いを胸に、キューバはチリの地で初の英雄的な勝点１を獲得した」と続けた。
また、『calciomercato』も、「イドリソウのレッドカードが大きな痛手となった。失望の引き分けだ」と嘆いている。
イタリアにとっては、実質的に敗戦に等しい引き分けとなった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】日本代表の10月シリーズ招集メンバー27人はこうなる！34歳DFが１年ぶりに復帰か。久保建英が選外濃厚な２列目はどうなる？ 三笘薫が故障なら代役は…
14分と33分にネットを揺らし、前半で２点をリードしたものの、２点目を決めたジャマル・イドリソウ（インテルU-20）がアディショナルタイムに２枚目のイエローカードを受けて退場。これが響き、70分にPKで１点を返されると、87分にも再びPKで被弾し、勝点２を失う結果となった。
『Sprint e Sport』は「惨敗だ。イタリアはキューバの反撃に苦しみ、グループステージ突破は最終節に持ち越された」と報じた。
同メディアは「これは本当に辛い。本当に辛い。前半は完璧な展開だった」と綴り、「イタリアは苦い思いを胸に、キューバはチリの地で初の英雄的な勝点１を獲得した」と続けた。
また、『calciomercato』も、「イドリソウのレッドカードが大きな痛手となった。失望の引き分けだ」と嘆いている。
イタリアにとっては、実質的に敗戦に等しい引き分けとなった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】日本代表の10月シリーズ招集メンバー27人はこうなる！34歳DFが１年ぶりに復帰か。久保建英が選外濃厚な２列目はどうなる？ 三笘薫が故障なら代役は…