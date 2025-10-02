Photo: 山田洋路

タイトな名刺入れから目当ての1枚がなかなか出てこない。相手を待たせる気まずさが立ち込める、できれば避けたい瞬間です。

そんな場面で、「所作を美しくする」というコンセプトが光るのが、Knackの「ポップアップレザー名刺入れ」。果たして実力は本物なのか？ 実際に使ってみた感想をお伝えします。

縫い目のないミニマルな存在感

Photo: 山田洋路

製品が届いてまず感じたのは、そのミニマルな雰囲気。縫い目が一切ない「完全無縫製」のデザインは、仕事道具としての洗練を感じさせます。イタリアンレザーの手触りも心地よく、これからの変化が楽しみになる仕上がり。

スクエア形状もユニークで、デザインは申し分なし。ただ、大事なのはやっぱり使いやすさですよね。ここからは実際に使ってみて気づいたポイントをレポートします。

公称20枚は控えめ？ 想定以上の収納力

Photo: 山田洋路

公式には「約20枚収納」とありますが、これはかなり控えめな数字でした。

試しに自分の名刺を30枚入れてみると、余裕で収まる。パンパンどころか、まだスペースに余裕があり、この「ゆとり」こそが快適さの秘密でした。

Photo: 山田洋路

まず、名刺がとにかく取り出しやすい。タイトな名刺入れと違い、中で名刺が圧迫されないため、ポップアップ機能とあわせて驚くほどスムーズです。30枚入れても取り出しやすさはそのまま。これなら名刺交換でまごつくことはまずないでしょう。

計算され尽くしたスマートな使い心地

Photo: 山田洋路

ポップアップ以外にも「スマートだ」と感じた点が2つありました。

1つ目はフタ。隠しマグネット式で「ピタッ」と閉まって、ポケットの中でもぶらつかず、常に美しいスクエア形状をキープします。

Photo: 山田洋路

2つ目は背面ポケット。フタを開けずに、頂いた名刺を5枚ほどサッとしまえます。このワンアクションが、別れ際の所作までスマートに見せてくれるんじゃないでしょうか。

細身ジャケットでも崩れないシルエット

Photo: 山田洋路

「名刺ギリギリサイズ」というだけあり、そのコンパクトさは本物。細身ジャケットのポケットに入れても、不格好な膨らみは出ませんでした。これならカバンを持ち歩かない場面でも安心です。

名刺交換は、ビジネスの入り口です。その一瞬に自信と余裕を与えてくれるのが「ポップアップレザー名刺入れ」。今回試してみて、第一印象をスマートに演出する名サポーターだと感じました。

名刺交換でまごつく失敗を避けたい方は、要チェックのアイテムです。

Photo: 山田洋路

