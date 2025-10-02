テニスのロレックス・上海マスターズの試合会場で女性が繰り返し大声を上げ、会場から退場させられるハプニングがあった。杭州日報など複数の中国メディアが報じた。

騒動があったのは1日午後4時ごろ。現場で撮影された映像には、3階席の最前列で観戦していた女性がたびたび会場に響き渡るような大声を上げ、カメラを向けた周囲の人々にポーズを取って愛想を振りまいたり、言い争ったりする様子が映っている。女性の声が原因で試合は何度か中断していたという。 退場



女性は制止した警備員に対して海外のパスポートや身分証を見せつけて挑発。一緒にいた男児もやめるよう女性を説得したものの効果はなく、さらに大きな声で叫び声を上げた。周囲の人からは「Get out（出て行け）」との声も上がった。最終的に女性は数人の警備員に抱えられて強制退場させられた。 退場



上海市公安局によると、女性は46歳で当時酒を飲んでいたといい、「公共の秩序を乱した」として行政処分が下された。

一方、SNS上では女性のものとみられるアカウントが特定され、女性は会社CEOの肩書を持ち、外国人と結婚しているとの情報が出回った。投稿の中には、現場にいたハーフと思しき男児と白人夫と3人で写る写真もあったとのこと。

中国のネットユーザーからは「まったく恥を知らない女だ」「国外追放で。二度と来るな」「薬物でもやってるんじゃないか」「一番ウケるのは退場させられる時に会場から万雷の拍手が起こったこと」「子どもがかわいそう。トラウマだよ」「これがKビザ（中国が新設した外国人材向けビザ）に反対する理由」といった声が上がっている。（翻訳・編集/北田）