Sora2が作ったフェイク動画のサム・アルトマン

CEOImage: OpenAI via Gizmodo US

フェイクっぽくないフェイクを延々スクロールできるんだって。

良し悪しはともかく、フェイク動画の精度は日に日に向上し、本物と見分けがつかないほどになっています。そんな中、OpenAIは9月30日、音声・動画生成ツールの最新バージョン「Sora 2」を正式発表しました。

さらに、以前から報じられているように、AI生成した動画を共有できる新ソーシャルアプリも同時にリリースされます。このアプリが登場したことで、フェイクっぽくないフェイクを延々とスクロールできることになり、われわれはさらなる混乱の渦に陥ることになりそうです。

自分の画像を赤の他人も使える？

同社によると、今回のリリース動画がまさにSora 2で生成されたものだそう。動画の中でOpenAIのサム・アルトマンCEO（ただしフェイク）は、同モデルを「史上最強の想像力エンジン」と称しています。

Sound on. pic.twitter.com/QHDxq6ubGt - OpenAI (@OpenAI) September 30, 2025

今回の目玉は「世界シミュレーション」だそうで、現実世界の物理法則を正確に再現することに力を入れたのだそう。つまり「こんなの現実にはあり得ない」というような、いかにもフェイクっぽい不自然さを取り除き、そこに映る人々がリアルに動く動画であるといいます。

同社はまだ不完全であることを認めつつも、Sora 2は「以前のシステムに比べて物理法則を遵守するという点で優れている」と自信を見せます。さらに複雑な指示への対応能力が大幅に向上し、プロンプトに基づいて複数のショットを生成できるようになったとも話しています。

そして今回新たに登場したのが、OpenAIの動画生成モデルで作成された動画を投稿するためのソーシャルフィード。縦スクロールで動画を閲覧でき、推奨アルゴリズムに基づいて動画が表示されます。

「カメオ」と呼ばれる機能を使うと、その名の通り、自分やペットなどの対象物をSoraで作った動画にカメオ出演させることができます。この機能を使うには、本人確認も兼ねて自分で被写体を動画撮影する必要があり、その画像は他のユーザーも使用できるようになります。

別の誰かが自分の画像を使えるようになるというのは、なんとも不穏な予感が漂います。その点についてOpenAIは「管理権限はユーザーが保持する」と主張。以下のように説明しています。

自分のカメオを誰が利用できるかを決定できるのはユーザーのみ。 いつでもアクセス権を撤回したり、カメオを含む動画を削除したりできます。 あなたのカメオが組み込まれた、他者が作成した動画は（下書きを含め）いつでも閲覧可能です。

OpenAIはSoraソーシャルアプリを「責任を持って」展開すると強調。ユーザーは自分が見たいものを「表示希望」という形でフィード設定できるとのこと。同社は「フィードに滞在する時間を最適化するのではなく、消費でなく創造を最大化するよう、アプリを明示的に設計した」と主張しています。

10代のユーザーについては厳しい制限を適用し、1日あたりの動画視聴数に上限が設けられ、自身の肖像の使用方法にも制限が課されるとのこと。

同社は現時点でアプリを収益化する予定はないと述べていますが、実際には収益化計画は存在する模様。

「率直に申し上げると、利用可能なコンピューティングリソースに対して需要が過剰になった場合、ユーザーが追加料金を支払って追加の動画を生成するオプションを提供するという計画は存在します。 アプリが進化するにつれ、ユーザー体験を最優先に考えつつ、方針に変更があった場合はオープンに共有していきます」。

これはつまり、いずれは追加料金を支払わないと、生成できる動画数に制限がかかることを暗示しています。広告がフィードに組み込まれる可能性も大いに予測できますが、今のところ具体的な導入予定は明言されていません（ただし明確に否定もしていません）。

Soraアプリは現在招待制で、米国とカナダのiOSユーザーがダウンロード可能。近日中に北米以外への展開する予定です。アプリ利用開始は無料。Sora 2自体は、現時点でChatGPT Proユーザー（月額200ドルのプラン）が対象となっています。