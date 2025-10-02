11時の日経平均は278円高の4万4829円、ＳＢＧが210.10円押し上げ 11時の日経平均は278円高の4万4829円、ＳＢＧが210.10円押し上げ

2日11時現在の日経平均株価は前日比278.84円（0.63％）高の4万4829.69円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は459、値下がりは1107、変わらずは47と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均プラス寄与度トップはＳＢＧ <9984>で、日経平均を210.10円押し上げている。次いで東エレク <8035>が159.09円、アドテスト <6857>が105.05円、ディスコ <6146>が24.71円、第一三共 <4568>が21.11円と続く。



マイナス寄与度は24.24円の押し下げでコナミＧ <9766>がトップ。以下、テルモ <4543>が19.39円、ソニーＧ <6758>が17.34円、リクルート <6098>が16.97円、バンナムＨＤ <7832>が15.86円と続いている。



業種別では33業種中7業種が値上がり。1位は医薬品で、以下、非鉄金属、機械、情報・通信と続く。値下がり上位には電気・ガス、その他製品、サービスが並んでいる。



※11時0分5秒時点



株探ニュース

