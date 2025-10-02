長岡市の会社にある女子ロッカー室に侵入し、ロッカーから知人女性の鍵を盗んだとして28歳の男が再逮捕されました。



警察によりますと、長岡市上除町の無職の男(28)は2022年7月上旬ごろから9月下旬ごろまでの間に、長岡市にある会社の女子ロッカー室に侵入し、知人女性のロッカーから鍵1個(時価約500円相当)を盗んだ疑いがもたれています。



男は、2025年9月に同じ知人女性の自宅に侵入したとして現行犯逮捕されていました。その後の調べで男が合鍵を作って侵入したことがわかり、今回の事件が発覚しました。男は「間違いありません」と容疑を認めています。警察は余罪があるかを含め調べを進めています。