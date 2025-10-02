日本最高峰のレース『スーパーGT』で3度クラスチャンピオンを獲得した58歳の大ベテランが、まさかの“クラッシュ”。年齢を感じさせないレーサー持ち前の反射神経を発揮したトルコアイス対決はまさかの結末となった。

【映像】驚異の反射神経も「砕いた」まさかの“クラッシュ”（実際の様子）

ドライバーに必要な3つの要素といえば──「反射神経」「動体視力」「空間認識能力」。そんな能力を一度に試せる特殊な検証ステージ”として、『笑って学べる!超GTぱーてぃ』で掴めそうで掴めない「トルコアイス」とドライバーの対決を実施。

挑戦者として登場したのは、GT300クラス最多22勝を誇る大ベテラン、新田守男（58）。「比較的、目はいいんで」と余裕を漂わせつつ、「5秒以内で掴む」と豪語して挑んだ。しかし開始直後、店主ジャネルの巧みなフェイントに翻弄され続ける。迎えた“5秒11”の瞬間、ジャネルがわずかに緩めたスキを逃さず、新田は一気に手を伸ばした。──が、勢い余ってまさかのクラッシュ。掴んだ拍子にコーンが粉砕され、カメラには無惨に飛び散ったコーンの欠片が映し出された。思わず目を丸くする新田に、スタジオの『ぱーてぃーちゃん』も爆笑。「砕いたw」「パワー系」「破壊w」とファンも盛り上がりを見せた。

仕切り直しの第2戦。再びジャネルが華麗なフェイントを繰り出す。さらに、コーンを二重にしてコーンだけを差し出す“定番トリック”を仕掛けるが、新田はこれを警戒して一瞬動きを止めた。だが次の瞬間、まさかの戦法に出た。なんとアイスの上からダイレクトに鷲掴み。手が汚れるのもいとわず、フェイントを完全封じ込める“攻撃的オーバーテイク”を見せつけたのだ。

この奇策にコメント欄は大興奮。「上からいったー！」「レギュレーション内だからセーフw」「58歳でこれは強引すぎる」「楽しそうで草」と爆笑と称賛が入り混じった。

スタッフも店主も見たことがない攻略法に、新田は満面の笑みで「ドライバーにはあのくらいの反射神経と動体視力が必要」と余裕のコメント。スタジオの脇阪寿一氏も「これせえへんかったら、30年もGT乗られへんから！」とツッコミを入れつつ、ベテランの凄みをリスペクトしていた（ABEMA『笑って学べる!超GTぱーてぃ』／(C)GTアソシエイション）