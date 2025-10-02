「急に涼しくなった」→【ユニクロ】へ！ 今買って長く使える♡「優秀カーデ」

朝晩ひんやりしてきた今こそ、羽織りの出番！ 一枚持っておくだけで温度調節できコーデの幅も広がりそうな「カーディガン」は、秋の始まりに頼れる存在です。【ユニクロ】なら、きれいめにもカジュアルにもマッチしそうな優秀デザインが豊富。これから先長く活躍しそうな優秀カーデをピックアップしました。秋の始まりに頼れる一枚が見つかるかも。

どんなスタイルにも馴染みそうなシンプルさ & UVカットが心強い！

【ユニクロ】「UVカットクルーネックカーディガン」\2,990（税込）

シンプルで着回しやすそうなクルーネックカーディガン。「なめらかな肌ざわりのコットンレーヨン素材」（公式オンラインストアより）で半袖やキャミトップスの上から羽織っても心地よく過ごせそう。UVカット機能付きなので、外出時にも心強そう。マシンウォッシャブル仕様でお手入れしやすそうで、デイリーに活躍しそうです。

よれにくい襟や光沢感できれい見えを狙えそう

【ユニクロ】「メリノクルーネックカーディガン」\3,990（税込）

オフィスや子どもの学校行事など、きれいめシーンにも活用したい！ という人には、こちらがおすすめ。公式オンラインストアによると「光沢感があって美しく、肌ざわりのなめらかな」素材を使用。「しっかりとして、よれにくい襟」という点も、きちんと感をキープしたいときににぴったりです。取り扱いやすそうなマシンウォッシャブル仕様なのも◎

一枚で決まりそうな襟付き × リブが大人っぽい

【ユニクロ】「メリノブレンドリブポロカーディガン」\3,990（税込）

昨年SNSで話題になった襟付きカーディガンが今年も登場。「体のラインを拾いにくいリブの編み地とフィット感」（公式オンラインストアより）も大人世代にうれしいポイントです。狙い目はトレンドカラーのダークブラウン。ほかにも上品なグレーやクリーンなオフホワイトとイロチ買いしたくなりそうな全3色展開です。

シックな配色でスタイリングがグッと旬顔に

【ユニクロ】「メリノリブクルーネックショートカーディガン」\3,990（税込）

春から注目を集めているプレッピースタイルは、この秋冬も引き続きトレンドに。こちらのネイビー × グリーンのボーダーが効いたカーデなら、さりげなく旬を取り入れらそうです。カラバリはこちらのネイビーのほかにブラウンもあり。レイヤードはもちろん、肩にかけたり腰に巻いたりとアクセント的に活用するという今季らしいアレンジも楽しんで。

※すべての商品情報・画像はユニクロ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Sara.K