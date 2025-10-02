ブルズのユニホーム姿をお披露目

米プロバスケットボール（NBA）のブルズと2ウェイ契約を結んだ河村勇輝が、ユニホーム姿をお披露目した。球団公式SNSが写真を投稿すると、往年のNBAファンを含む、X上の日本人ファンから感動や歓喜の声が上がっている。

名門のユニホームに袖を通し、日の丸を背負った。ブルズの球団公式Xは、背番号8の赤いユニホーム姿で宣材撮影を行っているとみられる河村の様子を写真で公開。肩にかけた大きな日本国旗を指さしている。インスタグラムではバックショットも公開した。

ブルズといえば“神様”マイケル・ジョーダンを擁して、90年代のNBAで黄金期を築き上げた、日本でも人気の名門チーム。日本人として初めて伝統を身にまとった河村には、日米のファンが次々に反応。球団公式のXには2.7万、インスタグラムには4万を超えるいいねが集まったほか、日本人からはコメントも殺到した。

「本当にあのシカゴブルズなんよなぁ…すっげえ時代になったもんだ…」

「なんか…込み上げるものが…とにかく嬉しい」

「本当にブルズに日本人が居る 誇りだ」

「ブルズの他のポストと比較しても河村のポストだけインプレッションバグってるww」

「ユニ買います！！！」

「かっこいいとはこういうことよ」

「日本人がブルズと契約する未来、最高かよ」

「早くプレーしてるところ見たい！！」

サマーリーグで印象的なプレーを見せて契約を勝ち取った河村に期待の声が集まっていた。チームは21日（日本時間22日）に本拠地で開幕戦を迎える。



（THE ANSWER編集部）