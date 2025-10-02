神田沙也加さん誕生日にファンから祝福多数 公式SNS更新される「生きてきた証が残っていることを改めて実感」
【モデルプレス＝2025/10/02】2021年12月18日に急逝した女優で歌手の神田沙也加さんの公式Instagramが2025年10月2日に更新された。神田さんの誕生日を祝福する声に反応した。
【写真】神田沙也加さん誕生日のSNS投稿
神田さんの公式Instagramでは所属していた事務所「株式会社ファンティック」名義で「神田沙也加の39歳を祝うお言葉をいただき、ありがとうございます」とコメント。「たくさんの皆様がお祝いしてくださり、神田が生きてきた証が残っていることを改めて実感いたしました。きっと神田も遠い空の彼方で喜んでいると思います」と感謝を記した。
さらに「お一人お一人へのお礼が叶わず、こちらでのご挨拶となりますことをご容赦ください。皆様のご多幸を祈念申し上げます」と伝えている。この投稿にも「沙也加ちゃんのことずっと忘れない」「いつまでも大好きです」「幸せでありますように」「ずっとたくさんのファンが応援してるよ」など多くのコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
