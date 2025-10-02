BUDDiiS¡¦SEIYA¡¢DXTEENÂçµ×ÊÝÇÈÎ±¤é¡ÖºÇ¶¯¥¹¥Ý¡¼¥ÄÃË»ÒÄº¾å·èÀï¡×½Ð¾ìÁª¼êÂè3ÃÆ²ò¶Ø ±þ±ç¥²¥¹¥È¤âÈ¯É½
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/10/02¡Û11·î18Æü¤ËÍÌÀ¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëTBS¡Øµæ¶Ë¤ÎÃË¤ÏÃ¯¤À¡ª¡©ºÇ¶¯¥¹¥Ý¡¼¥ÄÃË»ÒÄº¾å·èÀï¡Ù¤è¤ê¡¢½Ð¾ìÁª¼êÂè3ÃÆ¤È±þ±ç¥²¥¹¥È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¥¹¥ÝÃË¡×½éÂå²¦¼Ô¤ÎÆùÂÎÈþ
´Ú¹ñ¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×³¦¤Î¿·À±n.SSign¤«¤é¥½¥ó¥æ¥ó¡¢¥°¥ë¡¼¥×»Ë¾åºÇÂçµ¬ÌÏ¤È¤Ê¤ë¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼¤òº£Ç¯³«ºÅ¤·¤¿BUDDiiS¤ÎSEIYA¤¬»²Àï¡£¤µ¤é¤Ë¡¢JO1¡¢INI¤¬½êÂ°¤¹¤ëLAPONE¤ÎËö¤Ã»Ò¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×DXTEEN¤«¤éÂçµ×ÊÝÇÈÎ±¤Î½é»²Àï¤â·èÄê¤·¤¿¡£·ÝÇ½³¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Þ¥óNo.1¤ò¤«¤±¤¿Ç®¤Àï¤¤¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¡£¡ÈºÇ¶¯¡É¤Î¾Î¹æ¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ï°ìÂÎÃ¯¤À¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢²ñ¾ì¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤ë¹ë²Ú±þ±ç¥²¥¹¥È¤âÈ¯É½¡£MAZZEL¤«¤éKAIRYU¡¢SEITO¡£n.SSign¤«¤é¥Ï¥ó¥¸¥å¥ó¤È¥Ò¥¦¥©¥ó¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥ß¥¹¥¿¡¼SASUKE¡¦»³ÅÄ¾¡¸Ê¡£¤µ¤é¤Ë¡¢BUDDiiS¤ÎFUMINORI¡¢MORRIE¡¢SHOOT¡£¤Þ¤¿DXTEEN¤«¤éÃ«¸ýÂÀ°ì¡¢ÅÄÃæ¾ÐÂÀÏº¤¬½Ð¾ì¼Ô¤Î±þ±ç¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ²ñ¾ì¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤ë¡£¶¥µ»¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¾Ü¤·¤¤¥¿¥¤¥à¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ï¸åÆüÈ¯É½¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Øµæ¶Ë¤ÎÃË¤ÏÃ¯¤À¡ª¡©ºÇ¶¯¥¹¥Ý¡¼¥ÄÃË»ÒÄº¾å·èÀï¡Ù¤Ï¡¢·ÝÇ½³¦¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥¹¥Ý¡¼¥ÄÃË»Ò¤¿¤Á¤¬¡¢¡ÈºÇ¶¯¡É¤Î¾Î¹æ¤ò¤«¤±¡¢²á¹ó¤ÊÂÐ·è¤ËÄ©¤àÈÖÁÈ¡£2024Ç¯¤«¤éÍ´ÑµÒ¤Ç¤Î³«ºÅ¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢ÃÃ¤¨È´¤«¤ì¤¿¥¹¥Ý¡¼¥ÄÃË»Ò¤¿¤Á¤Îº²¤ÈÆùÂÎ¤ÎËÜµ¤¤Î¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¤¤Ë¡¢¿ôÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÇËä¤á¿Ô¤¯¤µ¤ì¤¿²ñ¾ì¤Ï¶½Ê³¤ËÊñ¤Þ¤ì¡¢ÊüÁ÷¤Ç¤âÂ¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À¡£¹¥É¾¤Ë¤Ä¤¡¢º£²ó¤âÍ´ÑµÒ¤Ç¤Î³«ºÅ¤¬·èÄê¡£ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î²ñ¾ì¸ÂÄê¤Î¥Õ¥¡¥ó¥µ¡¼¥Ó¥¹¤â¡£¤µ¤é¤Ê¤ëÄÉ²Ã½Ð¾ìÁª¼ê¡¢±þ±ç¥²¥¹¥È¤âÂ³¡¹»²²ÃÍ½Äê¤Ç¤¢¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÎÆü»þ¡Ï11·î18Æü¡Ê²Ð¡Ë³«¾ì¡§¸á¸å3¡§00¡¿³«±é¡§¸á¸å4¡§00¢¨¤è¤ë9¡§00½ª±é¡ÊÍ½Äê¡Ë
¡Î²ñ¾ì¡ÏÍÌÀ¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ê¢©135¡Ý0063ÅìµþÅÔ¹¾Åì¶èÍÌÀ1ÃúÌÜ11¡Ý1¡Ë
¹Ó°æÎ¦
EIKI¡ÊMAZZEL¡Ë
Âçµ×ÊÝÇÈÎ±¡ÊDXTEEN¡Ë
³ÁÃ«ÍË°ìÏ¯
²íµ×¡ÊGAKU¡Ë¡Êaoen¡Ë
¥¥à¡¦¥¸¥å¥Î
º´Ìî³Ù
¿ùÃ«·ý»Î
SEIYA¡ÊBUDDiiS¡Ë
¥½¥ó¥æ¥ó¡Ên.SSign¡Ë
¹âÌø¸÷´õ¡ÊTBS¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ë
Ê¿ÌîÂÙ¿·¡ÊMAG!C¡ùPRINCE¡Ë
»³ËÜÎÉ¹¬
and more¡Ä
¢¨50²»½ç
MAZZEL¡§KAIRYU¡¢SEITO
DXTEEN¡§Ã«¸ýÂÀ°ì¡¢ÅÄÃæ¾ÐÂÀÏº
BUDiiS¡§FUMINORI¡¢MORRIE¡¢SHOOT
n.SSign¡§¥Ï¥ó¥¸¥å¥ó¡¢¥Ò¥¦¥©¥ó
¡ÖSASUKE¡× »³ÅÄ¾¡¸Ê
and more¡Ä
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¥¹¥ÝÃË¡×½éÂå²¦¼Ô¤ÎÆùÂÎÈþ
¢¡¡Ö¥¹¥ÝÃË¡×½Ð¾ìÁª¼êÂè3ÃÆ¡õ±þ±ç¥²¥¹¥ÈÈ¯É½
´Ú¹ñ¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×³¦¤Î¿·À±n.SSign¤«¤é¥½¥ó¥æ¥ó¡¢¥°¥ë¡¼¥×»Ë¾åºÇÂçµ¬ÌÏ¤È¤Ê¤ë¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼¤òº£Ç¯³«ºÅ¤·¤¿BUDDiiS¤ÎSEIYA¤¬»²Àï¡£¤µ¤é¤Ë¡¢JO1¡¢INI¤¬½êÂ°¤¹¤ëLAPONE¤ÎËö¤Ã»Ò¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×DXTEEN¤«¤éÂçµ×ÊÝÇÈÎ±¤Î½é»²Àï¤â·èÄê¤·¤¿¡£·ÝÇ½³¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Þ¥óNo.1¤ò¤«¤±¤¿Ç®¤Àï¤¤¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¡£¡ÈºÇ¶¯¡É¤Î¾Î¹æ¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ï°ìÂÎÃ¯¤À¡£
¢¡¡Öµæ¶Ë¤ÎÃË¤ÏÃ¯¤À¡ª¡©ºÇ¶¯¥¹¥Ý¡¼¥ÄÃË»ÒÄº¾å·èÀï¡×
¡Øµæ¶Ë¤ÎÃË¤ÏÃ¯¤À¡ª¡©ºÇ¶¯¥¹¥Ý¡¼¥ÄÃË»ÒÄº¾å·èÀï¡Ù¤Ï¡¢·ÝÇ½³¦¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥¹¥Ý¡¼¥ÄÃË»Ò¤¿¤Á¤¬¡¢¡ÈºÇ¶¯¡É¤Î¾Î¹æ¤ò¤«¤±¡¢²á¹ó¤ÊÂÐ·è¤ËÄ©¤àÈÖÁÈ¡£2024Ç¯¤«¤éÍ´ÑµÒ¤Ç¤Î³«ºÅ¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢ÃÃ¤¨È´¤«¤ì¤¿¥¹¥Ý¡¼¥ÄÃË»Ò¤¿¤Á¤Îº²¤ÈÆùÂÎ¤ÎËÜµ¤¤Î¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¤¤Ë¡¢¿ôÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÇËä¤á¿Ô¤¯¤µ¤ì¤¿²ñ¾ì¤Ï¶½Ê³¤ËÊñ¤Þ¤ì¡¢ÊüÁ÷¤Ç¤âÂ¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À¡£¹¥É¾¤Ë¤Ä¤¡¢º£²ó¤âÍ´ÑµÒ¤Ç¤Î³«ºÅ¤¬·èÄê¡£ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î²ñ¾ì¸ÂÄê¤Î¥Õ¥¡¥ó¥µ¡¼¥Ó¥¹¤â¡£¤µ¤é¤Ê¤ëÄÉ²Ã½Ð¾ìÁª¼ê¡¢±þ±ç¥²¥¹¥È¤âÂ³¡¹»²²ÃÍ½Äê¤Ç¤¢¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×
¡ÎÆü»þ¡Ï11·î18Æü¡Ê²Ð¡Ë³«¾ì¡§¸á¸å3¡§00¡¿³«±é¡§¸á¸å4¡§00¢¨¤è¤ë9¡§00½ª±é¡ÊÍ½Äê¡Ë
¡Î²ñ¾ì¡ÏÍÌÀ¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ê¢©135¡Ý0063ÅìµþÅÔ¹¾Åì¶èÍÌÀ1ÃúÌÜ11¡Ý1¡Ë
¢¡½Ð¾ìÁª¼ê
¹Ó°æÎ¦
EIKI¡ÊMAZZEL¡Ë
Âçµ×ÊÝÇÈÎ±¡ÊDXTEEN¡Ë
³ÁÃ«ÍË°ìÏ¯
²íµ×¡ÊGAKU¡Ë¡Êaoen¡Ë
¥¥à¡¦¥¸¥å¥Î
º´Ìî³Ù
¿ùÃ«·ý»Î
SEIYA¡ÊBUDDiiS¡Ë
¥½¥ó¥æ¥ó¡Ên.SSign¡Ë
¹âÌø¸÷´õ¡ÊTBS¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ë
Ê¿ÌîÂÙ¿·¡ÊMAG!C¡ùPRINCE¡Ë
»³ËÜÎÉ¹¬
and more¡Ä
¢¨50²»½ç
¢¡±þ±ç¥²¥¹¥È
MAZZEL¡§KAIRYU¡¢SEITO
DXTEEN¡§Ã«¸ýÂÀ°ì¡¢ÅÄÃæ¾ÐÂÀÏº
BUDiiS¡§FUMINORI¡¢MORRIE¡¢SHOOT
n.SSign¡§¥Ï¥ó¥¸¥å¥ó¡¢¥Ò¥¦¥©¥ó
¡ÖSASUKE¡× »³ÅÄ¾¡¸Ê
and more¡Ä
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û