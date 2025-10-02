「バチェラー4」休井美郷、夫とのウェディングフォト公開 膝上ドレス姿で密着「映画のワンシーンみたい」「身長差にキュン」
【モデルプレス＝2025/10/02】Amazon制作の婚活サバイバル番組「バチェラー・ジャパン」シーズン4に参加したタレントの休井美郷が10月1日、自身のInstagramを更新。夫とのウェディングフォトを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】「バチェラー」美女、ミニドレス姿でイケメン夫とラブラブ密着
休井は「来年の式で予定しているものとはまた全く違う雰囲気で」とつづり、写真家のmiki shimano氏が撮影したウェディングフォトを公開。「レトロっぽくしたくて、昭和からある新橋のビルへ」と撮影場所を明かし、ミニ丈のドレスに黒いブーツを合わせた姿で夫と密着する仲睦まじい姿を見せている。
この投稿に、ファンからは「映画のワンシーンみたい」「身長差にキュン」「可愛すぎる」「素敵な夫婦」「前撮りの質感おしゃれすぎる」「憧れる」といったコメントが寄せられている。
休井は7月7日、入籍したことを報告。「『真実の愛』をやっと⾒つけることができました」と「バチェラー・ジャパン」のテーマとも絡めたメッセージで伝え、お相手とのウェディングフォトも公開した。（modelpress編集部）
◆休井美郷、レトロなウェディングフォト公開
◆休井美郷、2025年7月に結婚
