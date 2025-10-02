FANTASTICS八木勇征、青髪ビジュ公開にファン衝撃「似合いすぎてびっくり」「リアル王子様」
【モデルプレス＝2025/10/02】FANTASTICSの八木勇征が10月1日、自身のInstagramを更新。青い髪色の自撮り写真を公開し、反響が寄せられている。
【写真】八木勇征、青髪の別人級ビジュアル
10月8日より放送される歌手の鈴木愛理が主演を務めるテレビ東京系ドラマNEXT「推しが上司になりまして フルスロットル」（毎週水曜深夜24時30分〜）に出演する八木は、「推しが上司になりまして フルスロットル 本日21時からU-NEXTで独占先行配信開始です」とドラマの配信開始を告知。白を基調とした衣装を身にまとい、青みがかったシルバーヘア姿で、カメラに視線を向けた自撮り写真などを公開している。
この投稿に、ファンからは「青髪似合いすぎてびっくり」「リアル王子様」「ビジュ最強」「青髪天才」「かっこいいと可愛いが渋滞」「どんな髪色も似合う」「ドラマ楽しみ」といった驚きと絶賛の声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】八木勇征、青髪の別人級ビジュアル
◆FANTASTICS八木勇征、ドラマ配信を前に青髪ビジュアル披露
10月8日より放送される歌手の鈴木愛理が主演を務めるテレビ東京系ドラマNEXT「推しが上司になりまして フルスロットル」（毎週水曜深夜24時30分〜）に出演する八木は、「推しが上司になりまして フルスロットル 本日21時からU-NEXTで独占先行配信開始です」とドラマの配信開始を告知。白を基調とした衣装を身にまとい、青みがかったシルバーヘア姿で、カメラに視線を向けた自撮り写真などを公開している。
◆FANTASTICS八木勇征の青髪ビジュアルに反響
この投稿に、ファンからは「青髪似合いすぎてびっくり」「リアル王子様」「ビジュ最強」「青髪天才」「かっこいいと可愛いが渋滞」「どんな髪色も似合う」「ドラマ楽しみ」といった驚きと絶賛の声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】