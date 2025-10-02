昨年は大谷を“襲撃”しても話題に

【MLB】ドジャース 10ー5 レッズ（日本時間1日・ロサンゼルス）

ドジャースは30日（日本時間10月1日）、レッズとのワイルドカードシリーズ第1戦に10-5で勝利した。大谷翔平投手が2本塁打を放つなど、一発攻勢でものにした試合。もはや“お馴染み”となったセレブが来場していた。「一瞬映ったような」「おった」と話題を呼んでいる。

発見されたのは3回、テオスカー・ヘルナンデス外野手の3ランに続き、トミー・エドマン内野手が一発を放った直後だった。中継映像に一瞬、ガッツポーズする男性が映り込んだ。映画「アウトサイダー」など1980年代のハリウッド映画などに出演して人気を博した名俳優で映画監督のロブ・ロウ氏だ。

ロウ氏といえば熱狂的なドジャースファンとして知られる世界的スター。昨年はたびたびポストシーズンの観戦に訪れ、ドジャースがリーグ優勝決定シリーズ進出を決めると、沸き立つナインの中に飛び入り参加。大谷に抱きつく場面もあった。ちなみに、ロウ氏は大谷の大ファンでもあり、自身のインスタグラムに2ショット写真を後悔している。

今年も熱狂的にチームを応援する姿が中継で発見されると、「ロブおった（笑）」「やっぱり来てた」「常連さんやな」「ドジャースファンすぎる」

「一瞬ロブロウが映ったような」「安定のロブロウ」「ロブロウ来てる時にドジャース勝利の印象強いのは、この大喜びしてる姿のせいかな」と反響を呼んだ。（Full-Count編集部）