石破茂首相が2025年10月1日、Xで「日本メガネベストドレッサー賞」の受賞を報告した。

「現職の内閣総理大臣として29年ぶり」

石破氏は「栄えある日本メガネベストドレッサー賞をいただきました！」として、東京ビッグサイトで行われた表彰式の様子を写した写真を4枚公開した。

1枚目は壇上で盾を手渡された瞬間、2枚目はネイビーのスーツにシンプルなメタルフレームのメガネを掛け、壇上で笑顔を見せているもの。3枚目では、やや大きめのサングラス姿も披露している。

4枚目は、「経済界部門」の受賞者で経済学者の成田悠輔氏、「芸能界部門」の女優・木村文乃さん、「VTuber部門」の加賀美ハヤトさんらと並んだ写真だった。

石破氏は「政界部門」での受賞で、「国際メガネ展 -iOFT-」の公式サイトに掲載された説明によると「現職の内閣総理大臣として29年ぶりの『日本メガネベストドレッサー賞』受賞！」だという。

「普段から眼鏡をかけて公務に臨む姿が印象的」

受賞の理由については、「普段から眼鏡をかけて公務に臨む姿が印象的との声が、業界から多数寄せられる」としている。

投稿には、「石破さん眼鏡好きなんだろうな、いつも違う眼鏡かけてるし」「石破総理おめでとうございます！ 同じ眼鏡民なので嬉しい！ まさかサングラス姿を拝見できるとは その日の眼鏡はどうやって決めてるんだろう？ といつも思って拝見してました」など、かねてより石破氏の「メガネ好き」に注目していたとの声も多い。