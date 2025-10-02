毎週月曜放送！フジテレビ『ヒーロー〜あなたの仕事が未来を変える〜』

株式会社リアライズコーポレーションが提供する新ミニ番組『ヒーロー〜あなたの仕事が未来を変える〜』が、2025年10月6日よりフジテレビにて毎週月曜日に放送開始予定です。

日本社会を支える働く一人ひとりを『ヒーロー』として取り上げ、それぞれの“働く意味”に迫る番組で、放送後はTVerでの見逃し配信も予定されています。

番組名：『ヒーロー〜あなたの仕事が未来を変える〜』

放送開始日：2025年10月6日(予定)

放送枠：毎週月曜 21:54〜22:00(予定)

※初回のみ 2025年10月6日 22:09〜22:14

放送局：フジテレビ

放送地域：関東エリア

※放送終了後、各話TVerで見逃し配信を予定

ナレーター：宮澤 智さん（フジテレビアナウンサー）

提供：株式会社リアライズコーポレーション

本番組は、「社会で働く一人ひとりが少しずつ頑張れば、日本がもっと良くなる」「一人ひとりの仕事が明日の日本の未来を変える」という思いから、日本社会を支える一人ひとりが『ヒーロー』だと考え、自分の仕事にプライドを持って働く全ての人を応援するミニ番組です。

視聴者が“働く意味”を自分ごととして考え、明日も頑張ろうと思えるきっかけになるような番組を目指します。

番組制作の背景

番組を提供する株式会社リアライズコーポレーションは、「トラックファンド(R)」などを通じて物流業界の活性化を目指す企業です。

運送会社の支援を通じて日本社会のより良い発展に貢献しており、その事業展開に込めた思いを番組の形で表現します。

番組内容と放送情報

番組では、日本全国の『ヒーロー』（働く人々）を取り上げ、それぞれの“仕事を頑張る理由”や“働く意味”を取材します。

フジテレビの「月9」ドラマ後のミニ番組として放送され、ナレーターはフジテレビアナウンサーの宮澤 智さんが担当。

また、放送は関東エリアですが、放送終了後には各話TVerで見逃し配信が予定されているため、エリア外の方も視聴可能です。

毎日の仕事に励む、名もなきヒーローたちの姿を通して、視聴者自身が元気をもらえる番組。

月曜の夜に、明日への活力を得られるような心温まるひとときを提供してくれます。

フジテレビで放送される新ミニ番組『ヒーロー〜あなたの仕事が未来を変える〜』の紹介でした！

