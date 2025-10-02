LINEやメールで気軽にフラワーギフトを贈れる！noemie(ノエミ)オンラインストア eギフトサービス

フラワーギフトショップ「noemie(ノエミ)オンラインストア」が、eギフトサービス『AnyGift(エニーギフト)』を導入し、住所を知らない相手にもLINEやメールで気軽にフラワーギフトを贈れるサービスを開始しました。

誕生日や記念日はもちろん、SNSで繋がる友人や“推し”へのプレゼントなど、様々なシーンで利用できます。

noemie(ノエミ)オンラインストア eギフトサービス

フレンチシックなデザインのフラワーギフトが人気の「noemie(ノエミ)オンラインストア」に、eギフトサービスが導入されました。

これまで住所がわからず贈ることが難しかった相手にも、気軽にプレゼントできるようになったことで、ギフトの可能性がさらに広がります。

SNSでつながる友人、職場の同僚、そして応援している“推し”など、大切な人へお花を贈りたいという気持ちをサポートしてくれるサービスです。

「noemie eギフト」の特徴

eギフトサービスは、相手の住所を知らなくてもLINEやメールでギフトを贈れるのが最大の魅力です。

購入後に発行されるURLを送るだけで、サプライズプレゼントも気軽にできます。

また、購入時には贈り主の名前とメッセージが書けるデジタルメッセージカードを添えることが可能。

受け取る側は会員登録不要で、入力した住所が贈り主に伝わる心配もないため、安心して利用できます。

eギフトの利用方法

贈り方

贈り方は簡単3ステップ。

まず商品ページで「住所を知らない相手にeギフトで贈る」を選択し、デジタルメッセージカードを作成します。

購入が完了するとeギフトの受け取りURLが発行されるので、LINEやメールなどで相手に送れば完了です。

受け取り方

受け取る側は、届いたURLを開いてお届け先情報を入力するだけ。

入力した住所は贈り主には伝わらないので、プライバシーも守られます。

後日、入力した住所に商品が配送されます。

eギフト対象商品（一部）

「noemie」で人気のフラワーギフトがeギフトの対象になっています。

【eギフト】そのまま飾れる“こねこ”のブーケ(M)

瓶も水換えも不要で、届いた状態のまま飾れる人気のブーケです。

ラッピングの中には栄養と抗菌剤を含んだ保水ゼリーが入っており、お手入れの手間なく生花の花束を楽しめます。

【選べるeギフト】きせかえローズ(M)

受け取る側が8つのカラーから好きな色を選べる「選べるeギフト」対象商品です。

生花の花束の中に大輪のプリザーブドローズが1輪入っており、生花が枯れた後は、ローズをほんのり香るサシェに「きせかえ」て長く楽しめます。

「お花を贈りたい」という気持ちを、住所がわからないという理由で諦める必要がなくなりました。

サプライズギフトや、SNS上の友人、応援している“推し”へのプレゼントなど、ギフトシーンが大きく広がります。

noemie(ノエミ)オンラインストアで始まった、eギフトサービスの紹介でした！

