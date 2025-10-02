“独身”小泉孝太郎とムロツヨシに二階堂ふみ「そんなもんにこだわらなくていい」

女優の二階堂ふみ（31歳）が、10月1日に放送されたバラエティ番組「小泉孝太郎＆ムロツヨシ 自由気ままに2人旅」（フジテレビ系）に出演。小泉孝太郎とムロツヨシがまだ結婚していないことに、「そんなもんにこだわらなくていい」と語った。



連続ドラマ「もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう」に出演する二階堂ふみが、宣伝を兼ねて番組のゲストとしてロケに参加。



小泉孝太郎とムロツヨシがまだ独身で、2人とも、どこかで自分は結婚するのではと思っていたと話すと、二階堂は「そんなもんにこだわらなくていい。（結婚は）それはそれでステキですけれど、別にもう何でもいいと思います。輝かしいおふたりですよ」と話した。



なお、二階堂はこの収録の20日後に結婚を発表。ロケで訪れた伊豆山神社のおみくじで「神様の御縁を授かり 遠からず良い縁に恵まれます」「（待ち人は）倖せを持って訪れます」と良縁の結果が出ており、「ありがてぇ〜」と話していた。